Jalgpalliajakirjanik: sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora

Tallinna FCI Levadia kindlustas kuus mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid selles konkurentide probleemid.

Klubi ajaloo 12. meistritiitli kindlustanud Levadia on senisest 30 mängust võitnud 23, viike on kirjas kuus. Vahe teisel kohal jätkava Tallinna FC Floraga on 20 punkti. Ka väravate arvestuses on nad 82 tabamusega teistest pikalt ees, järgmisest on löödud 23 väravat rohkem.

"Tegelikult nad ikkagi mängisid viiki ka päris palju. Aga Flora tegi neile asja muidugi selgelt lihtsamaks," rääkis endine koondislane Marek Lemsalu. "Nüüd on väga kihvt kolmik tekkinud, kes hakkavad medalite pärast võitlema. See on tore. Kalju alustas väga hästi hooaega ja kõik mõtlesid, et tuleb [Nikita] Andrejevi aasta. Aga siis vajus ära. Paidel ka raskusi treenerivahetusega. Arvan, et teised klubid aitasid heale hoole kaasa. Mis ei vähenda muidugi seda mõnusa stiiliga hooaja lõpetamist."

Portaali Soccernet.ee ajakirjanik Kristjan Jaak Kanguri sõnul on Levadia kodustest konkurentidest ka kõvasti parem olnud. "Kindlasti on konkurentidel olnud oma probleeme, aga ma ei tahaks neist rääkides Levadialt midagi ära võtta. Ma arvan, et sellise Levadiaga oleks olnud väga hädas ka väga heas hoos Flora, Kalju ja Paide," ütles Kangur.

Nii Lemsalu kui ka Kangur usuvad, et peatreener Vjatšeslav Zahovaiko on suutnud meeskonnast välja võtta peaaegu maksimumi.

"Talle meeldib, kui võetakse vastustust väljakul. See on võib-olla kõige märkimisväärsem, et ta on saanud distsipliini ja vabaduse tasakaalu," rääkis Kangur. "Hooaja eel tegelikult natuke kahtlustati, et Levadia pink võib jääda lühikeseks. Isegi mitte mängijate mõttes, vaid sügavuse mõttes. Mitte mingit sellist probleemi pole olnud. Keegi pole nurisenud, et tal ei jagu mänguaega, kõik, kes vahetusest on sekkunud, on vähemalt samaväärse panuse andnud nagu põhimehed. Tasakaal meeskonna sees on hästi paigas."

Kas näeme praegu kõigi aegade tugevaimat Levadiat? "Ei, kindlasti mitte," vastas Lemsalu.

"Levadia on ajalooliselt olnud mitut puhku väga-väga hea koosseisuga ja see loomulikult tuleb väga headest välismängijatest, mõnest heast noorest ja kohalikest staaridest, kes mängivad ikkagi Eesti koondises. Kui vaatame viimaseid koondisemänge, siis [Mihkel] Ainsalu ja [Rasmus] Peetson on ikka põhimehed. Arvan, et selle asja taha tulebki vaadata. Kogenud mängijad lõid õige rütmi ja sellepärast see tiim ka hästi mängib," lisas Lemsalu.

Juba sel neljapäeval kohtub Levadia A. Le Coq Arenal sel hooajal viimast korda Floraga, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50.