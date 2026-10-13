Vormel-1 sari rändab pika pausi järel Aafrikasse

Vormel-1 MM-sari teatas teisipäeval, et on sõlminud kokkuleppe korraldajatega Rwandas, kus hakatakse järgmisel aastakümnendil GP-etappe korraldama.

Vormel-1 sari teatas, et sõlmis Visit Rwandaga kümne aasta pikkuse kokkuleppe, aga esimese võistlussõidu aastat ei täpsustatud. Sari teatas lihtsalt, et Aafrika GP esimene sõit peetakse 2030-ndate alguses. Võidusõidud peetakse uuel ringrajal Rwanda pealinna Kigali lähistel.

Aafrika mandril peeti viimati vormel-1 MM-etapp 1993. aastal, kui Lõuna-Aafrikas võidutses Alain Prost. Lõuna-Aafrika GP peeti esimest korda 1934. aastal, enim võite saavutas seal britt Jim Clark.

"See on vormel-1 sarja jaoks oluline hetk," rääkis sarja president Stefano Domenicali. "Meie võidusõidud väisavad igat mandrit ning saame tuua MM-sarja oma fännidele veelgi lähemale. Aafrika on olnud alati MM-sarja tulevikuplaanides ja oleme keskendunud sellele, et see naaseks kalendrisse õigel moel."

Uue Bugesera raja disaineriks on endine võidusõitja Alexander Wurz ning Rwanda turismibüroo toetusel tahetakse esile tuua sealset loodust, lisaks kasutatakse rajal ka tõuse ja langusi. MM-sari on toonud hiljuti võistluskalendrisse näiteks Türgi ja Portugali etapid, kuid lühemate kokkulepetega, avades sellega ukse Aafrika GP jaoks.