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Premium liiga septembrikuu parimad tulevad Levadiast

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia - Paide LinnameeskondJalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia - Paide Linnameeskond
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia - Paide LinnameeskondJalgpalli Premium liiga: Tallinna FCI Levadia - Paide Linnameeskond Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

A. Le Coq Premium liiga septembrikuu parimate auhinnad lähevad Tallinna FCI Levadiale. Kuu parimaks mängijaks valiti ründaja Wendell Gabriel Mendes Craveiro ning parima treeneri tunnustuse pälvis Vjatšeslav Zahovaiko.

Wendell tegi septembris kaasa viies kohtumises, kogudes 344 mänguminutit. Selle ajaga jõudis ründaja väravasihini neljal korral ning andis ühe resultatiivse söödu. Kaks tabamust sündisid 4:0 võidumängus Pärnu JK Vapruse vastu, värava ja resultatiivse söödu lisas ta 6:0 võidumängus Tartu JK Tammekaga ning ühe tabamuse vormistas 1:1 viigimängus JK Narva Transi vastu, teatas Eesti Jalgpalli Liit.

Kuu jooksul valiti Wendell korra ka liiga sümboolsesse koosseisu. 17 väravaga juhib ta A. Le Coq Premium liiga väravaküttide edetabelit.

Vjatšeslav Zahovaiko juhendamisel kogus Levadia septembris viie mänguga 13 punkti, saades kirja neli võitu ja ühe viigi. Kuu algas 2:0 võõrsilvõiduga Paide Linnameeskonna üle, millele järgnesid kolm järjestikust koduvõitu: 4:0 FC Kuressaare, 4:0 Pärnu JK Vapruse ja 6:0 Tartu JK Tammeka vastu. Septembri viimases kohtumises viigistas Levadia võõrsil JK Narva Transiga 1:1. Viie mänguga lõi meeskond 17 väravat ja lasi endale lüüa vaid ühe.

Levadia kindlustas kuus mänguvooru enne hooaja lõppu klubi ajaloo 12. meistritiitli.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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