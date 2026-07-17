U-20 EEVZA-l pääses poolfinaali kaks Eesti paari

Lätis Cesises toimuvatel U-20 vanuseklassi rannavõrkpalli Ida-Euroopa meistrivõistlustel (EEVZA) selgusid neljapäeval poolfinalistid. Nende seas on Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi ning Armin Kender ja Artur Tšuhnenkov.

Ploomipuu ja Hanimägi (5. asetus) panid D-alagrupile võiduka punkti, mängides 2:0 (21:17, 21:9) üle Leedu esinduse Meja Gurciute ja Guoda Bruzgaitega (4. asetus). Alagrupi esikohaga teenisid Eesti neiud ka koha veerandfinaalis, vahendab volley.ee.

Veerandfinaalis noppisid Ploomipuu ja Hanimägi 2:0 (21:11, 21:13) võidu leedulannade Beatrice Michalkeviciute ja Agata Michalkeviciute (10. asetus) üle. Pühapäeval kell 10 lähevad Hanimägi ja Ploomipuu poolfinaalis vastamisi Poola paari Zuzanna Kudliku ja Zuzanna Przybyszewskaga (2. asetus).

Kender ja Tšuhnenkov (5. asetus) jäid D-alagrupis teiseks, kui kaotasid matši esikoha peale 0:2 (11:21, 19:21) Leedu mängijatele Raigardas Macionisile ja Dovydas Sinkeviciusele (4. asetus). 12 parema seas sai Eesti paar jagu Aserbaidžaani konkurentidest Ibrahim Mammadovist ja Muhammad Aslanlist (6. asetus) tulemusega 2:0 (21:16, 21:18).

Veerandfinaalis alistasid Kender ja Tšuhnenkov 2:0 (21:16, 21:17) lätlasi Karlis Arturs Mičulist ja Bruno Liepinšit (10. asetus). Poolfinaalis lähevad nad vastamisi leedulaste Raigardas Macionise ja Dovydas Sinkeviciusega (4. asetus).