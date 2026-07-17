X!

U-20 EEVZA-l pääses poolfinaali kaks Eesti paari

Rannavõrkpall
Armind Kender - Patrik Parijõgi (taga) ja Marta-Mia Ploomipuu - Hannemai Hanimägi (ees)
Armind Kender - Patrik Parijõgi (taga) ja Marta-Mia Ploomipuu - Hannemai Hanimägi (ees) Autor/allikas: Erakogu
Rannavõrkpall

Lätis Cesises toimuvatel U-20 vanuseklassi rannavõrkpalli Ida-Euroopa meistrivõistlustel (EEVZA) selgusid neljapäeval poolfinalistid. Nende seas on Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi ning Armin Kender ja Artur Tšuhnenkov.

Ploomipuu ja Hanimägi (5. asetus) panid D-alagrupile võiduka punkti, mängides 2:0 (21:17, 21:9) üle Leedu esinduse Meja Gurciute ja Guoda Bruzgaitega (4. asetus). Alagrupi esikohaga teenisid Eesti neiud ka koha veerandfinaalis, vahendab volley.ee.

Veerandfinaalis noppisid Ploomipuu ja Hanimägi 2:0 (21:11, 21:13) võidu leedulannade Beatrice Michalkeviciute ja Agata Michalkeviciute (10. asetus) üle. Pühapäeval kell 10 lähevad Hanimägi ja Ploomipuu poolfinaalis vastamisi Poola paari Zuzanna Kudliku ja Zuzanna Przybyszewskaga (2. asetus).

Kender ja Tšuhnenkov (5. asetus) jäid D-alagrupis teiseks, kui kaotasid matši esikoha peale 0:2 (11:21, 19:21) Leedu mängijatele Raigardas Macionisile ja Dovydas Sinkeviciusele (4. asetus). 12 parema seas sai Eesti paar jagu Aserbaidžaani konkurentidest Ibrahim Mammadovist ja Muhammad Aslanlist (6. asetus) tulemusega 2:0 (21:16, 21:18). 

Veerandfinaalis alistasid Kender ja Tšuhnenkov 2:0 (21:16, 21:17) lätlasi Karlis Arturs Mičulist ja Bruno Liepinšit (10. asetus). Poolfinaalis lähevad nad vastamisi leedulaste Raigardas Macionise ja Dovydas Sinkeviciusega (4. asetus). 

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

võrkpalliuudised

13:10

U-20 EEVZA-l pääses poolfinaali kaks Eesti paari

15.07

Tartu Bigbank kohtub eurosarjas Šveitsi, Pärnu Võrkpalliklubi Slovakkia klubiga

12.07

Võrkpall lubab Venemaa tagasi mängima

11.07

Lukas ja Rikand tulid U-18 MM-il üheksandaks

10.07

Rannavolleduo Hollas – Remmelg pääses teist korda EM-ile

10.07

Lukas ja Rikand alustasid U-18 MM-i põhiturniiri ühe võidu ja ühe kaotusega

09.07

Lukas ja Rikand pääsesid üle noatera U-18 MM-il kvalifikatsioonist edasi

05.07

Favoriidid hoidsid Mati Vetevoolu mälestusturniiril taset

03.07

U-18 EEVZA-l jäi Eesti noorte laeks veerandfinaal

26.06

Vares: USA-s on elu sportlastel nii ilusaks tehtud

26.06

Lukas ja Lepp piirdusid MK-etapil kvalifikatsiooniga

25.06

Pertens liitub kolmeaastase pausi järel taas välisklubiga

24.06

Noorte rannavõrkpalli karikasarja avaetapil selgusid võitjad

22.06

Rikberg: peame leidma lisakäike juba laagri esimestest nädalatest

22.06

Kuivonen ja Jürgenson jäid Genfi MK-etapil esimesena medalita

videod

sport.err.ee uudised

13:43

RALLIBLOGI | Pajari alustas Rally Estoniat vinge katsevõiduga Uuendatud

13:43

Meedia: kaks Taani kõrgliigaklubi tunnevad Kristali vastu huvi

13:10

U-20 EEVZA-l pääses poolfinaali kaks Eesti paari

12:33

Veesaare koduklubi viskas esimese veerandajaga vaid kaks punkti

11:55

Eestlane võitis juunioride EM-il hõbeda

11:31

Muhu väina regati eelviimane etapp pakkus võistlejatele tuuleloteriid

10:58

Glinka langes Kanadas välja

10:47

TÄNA OTSE | Tiitlikaitsja Flora võõrustab Nõmme Unitedit

09:34

IHF tühistas Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keelu

09:23

Trump osaleb MM-i finaali autasustamisel

08:41

U-20 koondis tõusis Gruusia alistamise järel edetabelis teiseks

08:16

Eesti sprinterid pääsesid U-18 EM-il poolfinaali

16.07

Sander sprintis end Belgias esikümnesse

16.07

Levadia ja Paide võitsid Konverentsiliigas kindlalt, Kalju alles lõpus Uuendatud

16.07

Yamal ei osalenud Hispaania koondise treeningul

loetumad

13:43

RALLIBLOGI | Pajari alustas Rally Estoniat vinge katsevõiduga Uuendatud

16.07

Tiitlikaitsja Argentina pööras põneva poolfinaali lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

16.07

Tuchel ei kahetse: hakkasime mängima, nagu oleks meil liiga palju kaotada

16.07

Kane: ma ei tea veel, kas mängin järgmisel MM-il

15.07

Inglismaa fännid Argentina vastuolulistest otsustest: kus suitsu, seal tuld

16.07

Janek Õiglane asus tööle USA tippülikooli treenerina

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

16.07

Pärast MM-i poolfinaali üritati sisse murda Lamine Yamali koju

16.07

Yamal ei osalenud Hispaania koondise treeningul

16.07

Rally Estonia Elva kiiruskatse eel näeb võimsat driftishow'd

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo