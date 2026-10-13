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Neidude jalgpallikoondis lõpetas valikturniiri viigiga Leedu vastu

Jalgpall
Eesti neidude U-17 jalgpallikoondise algkoosseis kohtumises Leeduga
Eesti neidude U-17 jalgpallikoondise algkoosseis kohtumises Leeduga Autor/allikas: EJL
Jalgpall

Eesti neidude U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis pidas teisipäeval Lätis toimunud EM-valikturniiril viimase kohtumise, kui vastamisi mindi Leeduga. Juhtvärava löönud Eesti leppis vastasega 1:1 viiki.

Eesti asus kohtumist juhtima 29. minutil, kui eestlannade surve tulemusena suruti leedulannad nurgalipu juurde. Vastase löögist eestlannat tabanud pall jõudis karistusala joone lähistel Gretlin Pihlakuni, kes suunas selle jõuliselt väravasse, kirjutab jalgpall.ee.

Pihlak on nüüd värava löönud viies järjestikuses noortekoondise kohtumises, pikendades möödunud mängus püstitatud rekordit.

Teise poolaja lõpus määrati Eesti vastu penalti. Väravas seisnud Eva-Lotta Hertmann tõrjus esialgu vastaste löögi, kuid kohtuniku märguande järel läks penalti kordamisele. Korduslöök õnnestus leedulannadel realiseerida ning kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Valikturniiril kohtusid eestlannad lisaks Leedule ka Fääri saarte ja Lätiga. Fääri saarte vastu teeniti 3:1 võit, Läti eakaaslastele jäädi alla 2:4. Nelja punktiga lõpetas Eesti alagrupi kolmandal kohal. Alagrupivõidu ja seitsme punktiga kindlustas Läti koha kevadel toimuva valikturniiri teise ringi A-divisjonis. Leedu kogus viis punkti ning Fääri saared jäid punktideta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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