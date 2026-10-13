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NFL-is läks kirja hooaja esimene viik

Ameerika jalgpall
Washington Commanders (valges) ja New York Giants mängisid viiki
Washington Commanders (valges) ja New York Giants mängisid viiki Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL jätkab täiseduga kolm meeskonda, lisaks kirjutati pühapäeval liigatabelisse hooaja esimene viik.

Washingtonis toimunud kohtumine kohaliku Commandersi ja divisjonirivaali New York Giantsi vahel oli vihma tõttu äärmiselt rabe, aga punktid skoorimata ei jäänud. Poolajapausile mindi küll ainult väravalöökidest tulnud Commandersi 12:3 eduseisul, aga teisel poolajal sai varumängujuhiga mängiv Giants söödumängu käima ning jõudis poolteist minutit enne mängu lõppu Malik Nabersi touchdown'ist viigiseisuni.

Washingtoni järgnenud rünnak ebaõnnestus, misjärel läks mäng 27:27 seisul lisaajale. See kujunes aga äärmiselt rabedaks perioodiks. Giants jõudis kahe minutiga vastase 28 jardi joonele, aga väravalöök läks mööda. Commanders lõi siis palli tagasi ja Giants liikus uuesti jõudsalt edasi, kuid jooksja Cam Skattebo kaotas palli ning Commanders sai selle kätte.

Washingtoni lõpplahendus oli aga niigi koleda mängu kõige koledam seik. Commanders liikus hästi ja jõudis kenasti väravalöögi kaugusesse, aga mängujuht Jayden Daniels unustas ära, et meeskonnal pole enam time-out'i ehk võimalust kell seisma panna. Mängujuht võeti maha ning pealinnaklubi ei jõudnud palli enam mängu panna, mistõttu lõppes mäng 27:27 viigiga.

Ameerika jalgpallis on viigid pigem väga haruldased ja kuigi mullu mängisid Green Bay Packers ja Dallas Cowboys viiki, siis koos Giantsi ja Commandersi tulemusega on viimase kümne aasta jooksul olnud 11 säärast mängu.

Viiendas mänguvoorus oli lisaaega vajanud mänge veelgi, varumängujuhiga mänginud Baltimore Ravens alistas võõrsil Atlanta Falconsi 30:23 ning Buffalo Bills sai võõrsil Los Angeles Ramsi üle kirja 37:34 võidu.

AFC konverentsi tipus jätkab puhkenädala saanud Kansas City Chiefs, kes on võitnud kõik neli kohtumist. Nii eelmainitud Ravens ja Bills kui ka Jacksonville Jaguars on võitnud neli mängu ja kaotanud ühe. NFC konverentsis jätkavad viie võiduga Minnesota Vikings ning Super Bowli võitja Seattle Seahawksi alistanud San Francisco 49ers.

Tulemused:

Dallas - Tampa Bay 16:24
Jacksonville - Philadelphia 19:17
Tennessee - Houston 3:26
Pittsburgh - Indianapolis 34:22
NY Jets - Cleveland 17:12
New Orleans - Minnesota 13:23
New England - Las Vegas 45:17
Miami - Cincinnati 24:31
Green Bay - Chicago 31:7
Seattle - San Francisco 29:32
LA Chargers - Denver 17:23
Arizona - Detroit 21:45

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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