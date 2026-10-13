Zaitsev asub Astana MK-etapil jahtima kõrvalala MM-pääset

Koos Zaitseviga on võistlustules ka treeningkaaslane Ralf Tribuntsov, kelle jaoks on Astana etapp juba kolmas järjestikune, kirjutab ujumisuudiseid vahendav portaal priitswim.ee. 50 meetri liblikujumise Eesti rekordimees Zaitsev keskendub MK-etapil eelkõige enda kõrvalalale 50 m seliliujumisele, kus ta üritab alistada lühiraja MM-i A-normatiivi 23,37.

Kuigi pilet Pekingisse on eestlasel juba olemas, siis kõrvalala lisamiseks vajab Zaitsev A-normatiivi, sest kui ühest riigist stardib kaks ujujat, peab mõlemal see täidetud olema.

Hooaja avastardiks valmistuv Zaitsev peab normatiivi alistamist realistlikuks. "Arvan, et A-norm on reaalne, aga tuleb ka meeles pidada, et tegemist on hooaja esimese stardiga," sõnas ujuja, kelle isiklik tippmark on vaid sajandik kehvem nõutud ajast.

50 m seliliujumises on Zaitsevil seljataga edukas hooaeg pikas basseinis, kus ta kohendas isiklikku tippmarki kaks kümnendikku ja viis rekordi 25,21 peale.