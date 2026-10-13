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Zaitsev asub Astana MK-etapil jahtima kõrvalala MM-pääset

Ujumine
Daniel Zaitsev
Daniel Zaitsev Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ujumise MK-sarja kolmandal etapil Kasahstanis Astanas teeb enda lühirajahooaja esimesed võistlusstardid Daniel Zaitsev, kes keskendub eelkõige enda kõrvalalale.

Koos Zaitseviga on võistlustules ka treeningkaaslane Ralf Tribuntsov, kelle jaoks on Astana etapp juba kolmas järjestikune, kirjutab ujumisuudiseid vahendav portaal priitswim.ee. 50 meetri liblikujumise Eesti rekordimees Zaitsev keskendub MK-etapil eelkõige enda kõrvalalale 50 m seliliujumisele, kus ta üritab alistada lühiraja MM-i A-normatiivi 23,37. 

Kuigi pilet Pekingisse on eestlasel juba olemas, siis kõrvalala lisamiseks vajab Zaitsev A-normatiivi, sest kui ühest riigist stardib kaks ujujat, peab mõlemal see täidetud olema. 

Hooaja avastardiks valmistuv Zaitsev peab normatiivi alistamist realistlikuks. "Arvan, et A-norm on reaalne, aga tuleb ka meeles pidada, et tegemist on hooaja esimese stardiga," sõnas ujuja, kelle isiklik tippmark on vaid sajandik kehvem nõutud ajast. 

50 m seliliujumises on Zaitsevil seljataga edukas hooaeg pikas basseinis, kus ta kohendas isiklikku tippmarki kaks kümnendikku ja viis rekordi 25,21 peale.

Toimetaja: Anders Nõmm

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