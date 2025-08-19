X!

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Tennis

Naiste tennise maailma teine reket Iga Swiatek jõudis taaskord verstapostini, kui ta võitis esmakordselt oma karjääris karika Cincinnati kõrgeima kategooria tenniseturniiril.

Swiatek kohtus Cincinnati turniiri finaalis itaallanna Jasmine Paoliniga (WTA 8.), kes murdis poolatari varakult ning läks 3:0 juhtima. Swiatek vastas aga võimsalt ning võitis järgmised viis geimi järjest, aga ei kasutanud setipalli ära, lubades itaallannal viigistada. Seejärel suutis poolatar aga jälle murda ning järgmises geimis jättis ta vastase nullile, realiseerides 7:5 setivõidu.

Teises setis vahetasid naised geimivõitusid, aga seisult 3:3 võitis poolatar kaks geimi ning enam Paolinil viigistada ei lubanud, realiseerides tunni ja 50 minutiga 7:5, 6:4 võidu.

"Cincinnatis on alati raske!" ütles Swiatek. "See võit annab mulle kindlasti enesekindlust juurde, olen tehtud töö üle õnnelik. Mu tiim veenis mind teistmoodi mängima ja selle otsusega võib rahule jääda. Olen selle üle ka õnnelik, et suutsin kahe setiga mängu ära otsustada."

Swiatek on suutnud sel aastal vallutada oma karjääri senise nõrkuse ning domineerinud ka muruväljakutel, sealhulgas Wimbledoni slämmiturniiril. Sel nädalal saab alguse hooaja viimane slämmiturniir, kus Swiatek mängib kõvakattega väljakul uudses segapaarismängu formaadis koos Casper Ruudiga. "Ma olen valmis, võin igal väljakul mängida. Nad teevad väljakut iga aasta aeglasemaks, seega on raske tänavust turniiri ette ennustada. Aga tennises ongi vaja kohaneda," rääkis Swiatek.

Lisaks on poolatar roninud WTA maailma edetabelis esireketi Arina Sabalenka kannule ning sõltuvalt sellest, kuidas USA lahtistel läheb, võib pärast slämmiturniiri edetabeli tipus ka muutus sündida.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

11:07

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

18.08

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

18.08

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

18.08

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Alcaraz ja Sinner lähevad taaskord finaalis vastamisi

16.08

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

16.08

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

15.08

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

14.08

Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:07

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

10:36

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

09:49

Ronimisministeeriumi asutaja: ehitan saale, kus ise treenida tahan

09:16

Rootsi kõrgliiga punane latern lõi Igonenile kolm väravat

08:42

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

18.08

Ronimisliit Balti MV-st: oleme otsinud võimalusi, kuidas koos areneda

18.08

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

18.08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

18.08

ETV spordisaade, 18. august

18.08

Gordejev ja Lebreton said Läti MM-etapil hooaja parima koha

18.08

Bild seostab Karl Jakob Heina neljakordse Saksa meistriga

18.08

Eesti jalgpallikoondislane lahkus Taani esiliigaklubist

18.08

Maiko Tamm sõidab nädalavahetusel rallikrossi EM-etapil

18.08

Tartu Ülikool tõi keskmängija Kanada kõrgliigast

18.08

Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

18.08

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

18.08

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

18.08

Eestlased lunastasid Lätis pääsme kardispordi aasta suursündmusele

loetumad

18.08

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

18.08

Bild seostab Karl Jakob Heina neljakordse Saksa meistriga

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

18.08

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

18.08

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

18.08

Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo