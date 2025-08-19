Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

Naiste tennise maailma teine reket Iga Swiatek jõudis taaskord verstapostini, kui ta võitis esmakordselt oma karjääris karika Cincinnati kõrgeima kategooria tenniseturniiril.

Swiatek kohtus Cincinnati turniiri finaalis itaallanna Jasmine Paoliniga (WTA 8.), kes murdis poolatari varakult ning läks 3:0 juhtima. Swiatek vastas aga võimsalt ning võitis järgmised viis geimi järjest, aga ei kasutanud setipalli ära, lubades itaallannal viigistada. Seejärel suutis poolatar aga jälle murda ning järgmises geimis jättis ta vastase nullile, realiseerides 7:5 setivõidu.

Teises setis vahetasid naised geimivõitusid, aga seisult 3:3 võitis poolatar kaks geimi ning enam Paolinil viigistada ei lubanud, realiseerides tunni ja 50 minutiga 7:5, 6:4 võidu.

"Cincinnatis on alati raske!" ütles Swiatek. "See võit annab mulle kindlasti enesekindlust juurde, olen tehtud töö üle õnnelik. Mu tiim veenis mind teistmoodi mängima ja selle otsusega võib rahule jääda. Olen selle üle ka õnnelik, et suutsin kahe setiga mängu ära otsustada."

Swiatek on suutnud sel aastal vallutada oma karjääri senise nõrkuse ning domineerinud ka muruväljakutel, sealhulgas Wimbledoni slämmiturniiril. Sel nädalal saab alguse hooaja viimane slämmiturniir, kus Swiatek mängib kõvakattega väljakul uudses segapaarismängu formaadis koos Casper Ruudiga. "Ma olen valmis, võin igal väljakul mängida. Nad teevad väljakut iga aasta aeglasemaks, seega on raske tänavust turniiri ette ennustada. Aga tennises ongi vaja kohaneda," rääkis Swiatek.

Lisaks on poolatar roninud WTA maailma edetabelis esireketi Arina Sabalenka kannule ning sõltuvalt sellest, kuidas USA lahtistel läheb, võib pärast slämmiturniiri edetabeli tipus ka muutus sündida.