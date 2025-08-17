Ülemiste poolmaratoni võit läks Keeniasse, Hussar teine

Ülemiste ööjooksu teisel päeval tervitas jooksjaid taas kord vihm, kuid üritusele, mille stsenaariumisse on välk ja pauk sisse kirjutatud, lisas see ainult emotsioone juurde.

Laupäeva õhtul kavas olnud distantsidest pikima, poolmaratoni võitis Keenia jooksja Julius Muriuki Wahome, kelle võiduajaks fikseeriti 1:08.26, vahendab Marathon100.com.

Teise koha pälvis reedel kümne kilomeetri distantsil võidutsenud Karel Hussar, jäädes võitjast maha minuti ja 28 sekundiga (1:09.54). Kolmandana lõpetas Leonid Latsepov, kelle ajaks jäi 1:12.28.

Naistest võttis teist päeva järjest võidu Liis Grete Hussar, kellele märgiti tulemuseks 1:18.56. Teise koha sai ajaga 1:19.10 Helen Bell, kaotades võitjale 14 sekundiga. Esikolmikusse mahtus veel Külli Sizask ajaga 1:22.24.

Nn veerandmaratoni ehk 10,54 kilomeetri distantsil võidutses Raido Ränkel (34.47), kellele järgnesid Marti Medar (34.52) ning Kalev Hõlpus (35.15). Naistest oli kiireim Laura Maasik ajaga 41.06, teise koha pälvis Kertu Kula (41.11) ning kolmandana ületas joone Triin Gede (43.06).

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits esitas ööjooksul osalejatele väljakutse - iga jooksja eest, kes Pärnitsast kiiremini jookseb, annetab keskus viis eurot olümpiamängudeks valmistuvatele Eesti tippsportlastele. Pärnits lõpetas reedel viie kilomeetri distantsil ajaga 34.43 ehk väljakutse vääriliseks osutus 1054 jooksjat.

See tähendab, et platvormi "Minu sportlane" kaudu annetatakse Kregor Zirgile, Katrina Lehisele ja Karel Tilgale 5270 eurot. Zirk oli ise reedel ka stardis ning pälvis ajaga 22.28 kokkuvõttes 76. koha.

"See on mu elu ajaliselt kõige hilisem võistlus ja üldse elu teine jooksuvõistlus," rääkis ujuja. "Väga suur austus on Ülemiste keskuse juhi vastu, kes sporti nii lahedas võtmes toetab. Usun, et saan rääkida kogu Team Alexela eest – meie oleme äärmiselt tänulikud toetuse eest!"