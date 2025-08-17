X!

Ülemiste poolmaratoni võit läks Keeniasse, Hussar teine

Kergejõustik
Ülemiste Ööjooks
Ülemiste Ööjooks Autor/allikas: Triin Raa
Kergejõustik

Ülemiste ööjooksu teisel päeval tervitas jooksjaid taas kord vihm, kuid üritusele, mille stsenaariumisse on välk ja pauk sisse kirjutatud, lisas see ainult emotsioone juurde.

Laupäeva õhtul kavas olnud distantsidest pikima, poolmaratoni võitis Keenia jooksja Julius Muriuki Wahome, kelle võiduajaks fikseeriti 1:08.26, vahendab Marathon100.com.

Teise koha pälvis reedel kümne kilomeetri distantsil võidutsenud Karel Hussar, jäädes võitjast maha minuti ja 28 sekundiga (1:09.54). Kolmandana lõpetas Leonid Latsepov, kelle ajaks jäi 1:12.28.

Naistest võttis teist päeva järjest võidu Liis Grete Hussar, kellele märgiti tulemuseks 1:18.56. Teise koha sai ajaga 1:19.10 Helen Bell, kaotades võitjale 14 sekundiga. Esikolmikusse mahtus veel Külli Sizask ajaga 1:22.24.

Nn veerandmaratoni ehk 10,54 kilomeetri distantsil võidutses Raido Ränkel (34.47), kellele järgnesid Marti Medar (34.52) ning Kalev Hõlpus (35.15). Naistest oli kiireim Laura Maasik ajaga 41.06, teise koha pälvis Kertu Kula (41.11) ning kolmandana ületas joone Triin Gede (43.06).

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits esitas ööjooksul osalejatele väljakutse - iga jooksja eest, kes Pärnitsast kiiremini jookseb, annetab keskus viis eurot olümpiamängudeks valmistuvatele Eesti tippsportlastele. Pärnits lõpetas reedel viie kilomeetri distantsil ajaga 34.43 ehk väljakutse vääriliseks osutus 1054 jooksjat.

See tähendab, et platvormi "Minu sportlane" kaudu annetatakse Kregor Zirgile, Katrina Lehisele ja Karel Tilgale 5270 eurot. Zirk oli ise reedel ka stardis ning pälvis ajaga 22.28 kokkuvõttes 76. koha.

"See on mu elu ajaliselt kõige hilisem võistlus ja üldse elu teine jooksuvõistlus," rääkis ujuja. "Väga suur austus on Ülemiste keskuse juhi vastu, kes sporti nii lahedas võtmes toetab. Usun, et saan rääkida kogu Team Alexela eest – meie oleme äärmiselt tänulikud toetuse eest!"

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

12:50

Ülemiste poolmaratoni võit läks Keeniasse, Hussar teine

16.08

Warholm ja Bol tegid Poolas hooaja parima jooksu

16.08

Thompson teenis Teemantliiga etapil USA tähtede ees võidu

16.08

Tiidrek Nurme võitis Paavo Nurmi poolmaratoni

16.08

Jaapani tõkkejooksja püstitas ajaloolise rahvusrekordi

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13.08

Kivikas ohustas Soomes oma rahvusrekordeid

13.08

Ülemiste keskuse juht esitas ööjooksjatele väljakutse

13.08

Sprindi olümpiavõitja lükkas kuuldused ümber: valmistun hooaja viimasteks jooksudeks

13.08

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

12.08

Keenia pikamaajooksja sai dopingureeglite rikkumise eest võistluskeelu

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

11.08

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

sport.err.ee uudised

15:16

Ronimisliidu president: selliseid võistlusi pole meie regioonis palju

14:32

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud

13:58

Tšetšeenia vabavõitleja võttis lõuna-aafriklaselt UFC meistrivöö

13:22

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

12:50

Ülemiste poolmaratoni võit läks Keeniasse, Hussar teine

12:14

Naiste jalgpallikoondise ründaja lõi meistriliigas kuus väravat

11:38

Palumets aitas koduklubi võidule, Paskotši ja Gent said viigi

10:57

Ottender püüdis hooaja viimases mängus touchdown'i

10:21

Serbia ja Portugal jätkasid kontrollmängudes võidukalt

09:43

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

09:14

Tiitlikaitsja Barcelona alustas hooaega kindla võiduga

08:41

Alcaraz ja Sinner lähevad taaskord finaalis vastamisi

08:04

Eesti jahid võitsid kodusel MM-il kaks medalit

16.08

Eesti võrkpallikoondis jäi viimases EM-valikmängus Iisraelile alla

16.08

Kaidi Kivioja: mul on võimalusi just pikematel distantsidel

16.08

Henry Räppo: Ironman Tallinn on suursündmus

16.08

Vabaduse väljaku 3x3 korvpalli turniiril võidutsesid lätlased

16.08

ETV spordisaade, 16. august

16.08

Sunderland naasis Premier League'i võidukalt

16.08

Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste medalisoosikud ei vääratanud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo