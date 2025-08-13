X!

Ülemiste keskuse juht esitas ööjooksjatele väljakutse

Kergejõustik
Ülemiste Ööjooks
Ülemiste Ööjooks Autor/allikas: Facebook/Eesti Ööjooks - Night Run Estonia
Kergejõustik

15. augustil toimuval Ülemiste Ööjooksul esitab Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits osalejatele heategevusliku väljakutse. Keskus annetab viis eurot igaühe eest, kes jookseb reedel Pärnitsast kiiremini, 2028. aasta olümpiamängudeks valmistuvatele Eesti tippsportlastele.

"Eesti sportlased on pakkunud meie rahvale nii palju vägevaid emotsioone ja mälestusi, et nad väärivad selle eest meie suuremat toetust. See heategevuslik väljakutse ongi mõeldud kõigile, kes peavad lugu liikumisest ja tahavad meie sangaritele midagi tagasi anda," ütles Pärnits. "Heategevuslikus aktsioonis kaasa löömiseks tuleb vaid minust kiiremini joosta, mis ei ole väga raske ülesanne."

Pärnits osaleb Ööjooksu viie kilomeetri distantsil, mille stardid antakse Ülemiste keskuse eest reedel, 15. augustil kell 22.00 ja 22.03. Pärnits on sama distantsi jooksnud viiel viimasel aastal, mullu läbis ta selle veidi enam kui 34 minutiga ning saavutas 812. koha.

"On sümboolne, et just rahvaspordiüritusel on võimalik anda oma panus Eesti tippsportlaste olümpiateekonnale," lisas Pärnits. "Me kõik soovime, et meie sportlastel läheks olümpial hästi ja nüüd saab igaüks sellesse panustada väga lihtsal moel: ise liikudes. Nii aitame kaasa sportlaste unistuste täitumisele ja hoolitseme samal ajal ka oma tervise eest."

Ülemiste keskus on käed löönud Eesti Olümpiakomiteega, et annetus suunatakse EOK ühisrahastusplatvormile "Minu sportlane". Iga panus liigub täielikult konkreetse sportlase või tiimi toetuseks vahendustasudeta ja EOK järelevalve all.

Pärnits otsustas oma toetuse anda 2028. aasta Los Angelese Olümpiamängudeks valmistuvale Alexela Team Estoniale, kuhu kuuluvad kolm tippsportlast – epeevehkleja Katrina Lehis, ujuja Kregor Zirk ja kümnevõistleja Karel Tilga.

EOK peasekretär Kristo Tohver peab Pärnitsa algatust heaks näiteks, kuidas sport saab kogukonda liita ja inspireerida. "Kui liikumine ja toetamine saavad kokku, sünnib sellest midagi palju enamat kui lihtsalt annetus – see on ühiselt jagatud teekond. Tõeliselt tore on näha selliseid algatusi ja loodan, et selline eeskuju nakatab ka teisi."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

