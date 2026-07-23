Ülemiste Ööjooks toetab EM-i Eesti parimat kümnevõistlejat

Ülemiste Ööjooksu osalejad saavad tänavu oma jooksuga toetada Eesti parimat kümnevõistlejat. Ülemiste keskus annetab Eesti Kergejõustikuliidu kaudu viis eurot iga jooksja eest, kes läbib 14. augustil viiekilomeetrise distantsi keskuse juhi Guido Pärnitsast kiiremini. Toetus läheb sellele Eesti mitmevõistlejale, kes saavutab Euroopa meistrivõistlustel eestlastest parima tulemuse.

Ülemiste Ööjooks toimub samal ajal, kui Birminghamis peetakse kergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi. Kui Eesti mitmevõistlejad võistlevad medalite nimel, saavad Tallinnas jooksjad oma tulemusega kasvatada toetust parimale Eesti kümnevõistlejale.

"Me ei palu inimestelt annetusi ega suuri lubadusi. Palume lihtsalt liikuda. Rahalise panuse paneb nende eest välja Ülemiste keskus," ütles Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits pressiteates.

Pärnitsa sõnul loodab ta võimalikult paljudele jooksjatele alla jääda, sest iga temast kiirem osaleja suurendab Eesti parima mitmevõistleja toetust. "See on üks väheseid väljakutseid, kus mul on siiralt hea meel kaotada," lisas ta.

Valitsev Euroopa kümnevõistluse meister Johannes Erm ütles, et selline algatus näitab, et Eesti kümnevõistlus läheb inimestele endiselt korda.

"On hea meel näha, et Eesti kümnevõistlus läheb inimestele jätkuvalt korda. Selline lahendus ühendab tippspordi ja liikumisharrastuse väga vahetul viisil. Samal ajal, kui meie võistleme Birminghamis, saavad inimesed Eestis oma jooksuga päriselt kaasa aidata."

Madis Kallas sõnul on ettevõtete panus tippsporti väga oluline.

"Spordis tippu jõudmine ja seal püsimine on väga kulukas ning seetõttu on ettevõtete panus äärmiselt oluline. Ülemiste keskuse algatus seob leidlikult rahvaspordi ja tippspordi ning annab igale jooksjale võimaluse olla Eesti mitmevõistluse toetaja."

Mullu toimus heategevuslik väljakutse esimest korda. Toona koguti Eesti tippsportlaste toetuseks 5270 eurot. Guido Pärnits läbis viiekilomeetrise distantsi veidi enam kui 34 minutiga ning lõpetas 1055. kohal.