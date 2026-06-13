Ööjooksu Rakveres võitsid Karel Hussar ja Külli Sizask

Hussari võiduajaks 21 km pikkusel distantsil fikseeriti 1.08.42. Teise koha pälvis Kaur Siimaste, kes jäi võitjast maha kolme minuti ja 37 sekundiga. Kolmandana lõpetas Franko Reinhold (+4.09). Nii Siimaste kui Reinhold püstitas isikliku rekordi, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim uue isikliku rekordi jooksnud Külli Sizask, kellele märgiti tulemuseks 1.16.45. Teise koha sai Liis Grete Hussar (+0.18), kellele järgnes kolmandana Minna Kelk (+4.41).

10 km pikkusel võistlusmaal oli kiireim Martin Vilismäe (32.48). Naistest võitis sel distantsil Helen Bell (35.30). 5 km distantsil teenisid võidu Tristan Kangur (18.52) ja Pille Hinn (19.41).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 4575 osavõtjat, lisaks startis lastejooksudel ja virtuaaljooksul enam kui 1500 osavõtjat ehk kogu üritusest sai osa üle 6000 inimese. Kõiki tulemusi näeb SIIT.