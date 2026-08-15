Pärnits Ülemiste Ööjooksul: Eesti ettevõtted võiksid rohkem tagasi anda

Pärnits lubas annetada iga 5 kilomeetri jooksus osaleja eest, kes suudab temast kiiremini finišisse jõuda, viis eurot. Tänavu läheb kogutud summa Tilgale, kes saavutas hiljutistel Euroopa meistrivõistlustel kümnevõistluses viienda koha.

"Me mõtlesime, et kui ma lõpetaksin viimasena, siis oleks see annetus kuskil 13 000 eurot. Viimasena ma ei lõpetanud, seega arvan, et kokku tuleb äkki 6000 või 7000," rääkis Pärnits.

Tema sõnul võiksid ettevõtted, kellel läheb hästi, senisest rohkem panustada ka ühiskonda ja valdkondadesse, mille rahastamine on keerulisem.

"Ma ise arvan seda, et Eestis tegutsevad ettevõtted, kellel on korralikud äritulemused ja kes teevad korralikku ettevõtlust, võiksid natukene anda tagasi nendele asjadele, mis on rahvale tähtsad, aga mida on rahastada raskem," ütles Pärnits.

Ülemiste Ööjooksu kahepäevasel üritusel on kavas kokku kümme erinevat jooksu. Reedel toimusid 5 ja 10 kilomeetri jooksud ning laupäeval jätkub programm poolmaratoniga.

10 kilomeetri distantsi võitis mitmekordne Eesti meister Leonid Latsepov, kes pidi vigastuse tõttu loobuma Birminghamis toimunud Euroopa meistrivõistlustest. Praegu on Latsepov aga taas treeningutel ning kasutab rahvajookse võistlusvormi taastamiseks.

"Tänane ainuke eesmärk oli see 10 kilomeetri jooks võita. Ma olen peaaegu aasta aega olnud vigastatud ja pidin Euroopa meistrivõistlustest loobuma. Alles neli nädalat tagasi hakkasin uuesti normaalselt treenima," rääkis Latsepov.

"Seepärast sellised rahvajooksud ja rahvaspordiüritused on minu jaoks parim treening praegu," lisas ta.

Jooksjad kiitsid ka rada, mis viis osalejad Tallinna kesklinna. 10 kilomeetri distantsil osalenud Moonika Mestiljainen tõi eraldi välja Ülemiste keskuse parkimismaja, mida ta nimetas raja "võimsaks kirsiks tordil".

"Selles mõttes rada oli äge. Kuna rada oli viidud kesklinna, siis tõus oli seda väljakutsuvam, aga samas jooks oli ikkagi hea. See parkimismaja on endiselt nii võimas kirss tordil, mis sinna on pandud. Ja super korraldus ja Ülemiste tiim. See on mega, mida nad korraldavad," sõnas Mestiljainen.

Ülemiste Ööjooks toob tänavu starti üle 7000 osaleja rohkem kui 40 riigist ning lisaks spordiprogrammile pakutakse osalejatele ka meelelahutust.