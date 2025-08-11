Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

Eesti koondisele tõi pronksmedali neidude 400 meetri tõkkejooksu finaalis Eesti kõigi aegade teise tulemuse jooksnud Viola Hambidge. Napilt medalita jäänud lootustandva teivashüppaja Allika Inkeri Moseri treener Erki Nool hindab Eesti kergejõustiku hetkeseisu keskmisest paremaks.

"Eelmise nädala tulemuste põhjal ütleks, et seis on üle keskmise hea. Võib-olla medal oli minu jaoks natukene üllatav. Üllatav seepärast, et Viola tegi väga-väga hea arenguhüppe ja väga kindlalt. Nii et kindlasti on tema üks säravamaid noori Eesti sportlasi," rääkis Nool Vikerraadiole. "Vaadates seda, kuidas noored võistlesid – suhteliselt enesekindlalt ja jätsid sellise mulje, et on juba suurte kogemustega – see oli ka minu jaoks väga positiivne."

Noole õpilane Moser sõitis võistlusele kuni 18-aastaste maailmarekordi omanikuna, ent jäi kõrgetasemelisel võistlusel esimesena medalita. "Kui Allika käest küsiks, siis tema kindlasti ütleks, et see oli kaotatud pronksmedal, mitte võidetud neljas koht. Loomulikult läksime sinna väga suurte ootustega. Kohapeal olid tingimused suhteliselt keerulised. Kõik Allika võistlused, kus ta on sel aastal kõrgele hüpanud, on toimunud heades tingimustes ja soojas. Tamperes oli aga jahe ja vastutuul. Allika edasiminek on sel aastal nii suur olnud, et jäikade teivastega hüppamine nõuab väga häid tingimusi. 4.30 ületas väga ilusti, aga pärast läks riski peale välja. Ilmastikuolud ei soosinud medalit, nii et hooaja põhieesmärk jäi täitmata. Väike miinusmärk, aga õnneks on Allika nii noor, et tema saab veel kaks aastat kuni 20-aastaste tiitlivõistlustel osaleda. Tema vanus ja kogenematus on tema suurimad eelised," selgitas Nool.

Allika Inkeri Moser. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Noole hinnangul on kogu Euroopa tase märgatavalt tõusnud. "Allika läks ju sinna edetabeli liidrina, aga edetabeli teine oli temast vaid sentimeetri võrra maas ja edetabeli kolmas kahe sentimeetri võrra. Naiste teivashüppe tase oli üldse oluliselt kõrgem kui näiteks paar nädalat tagasi lõppenud kuni 23-aastaste EM-il. Siin sündis palju võistluste rekordeid, Euroopa rekordeid ja ka maailmarekordeid. Sellepärast meie koondis ei saanudki nii palju medaleid kui oleks võinud loota."

"Reede õhtul rääkisin Prantsusmaa kergejõustikuliidu presidendiga ning tema ütles, et neil on medaleid, aga mitte ühtegi kuldmedalit. Tase on läinud väga palju kõrgemale. Suurriigid ei ole enam nii domineerivad, medalisaajate kaart on kirevamaks muutunud," lisas Nool.

Eestlaste püha alaks on kümnevõistlus, kuid Tamperes ükski meie sportlane esikümnesse ei mahtunud. Tristan Konso kogus 7408 punkti ja pälvis 13. koha ning Andreas Trumm lõpetas 6581 punkti ja 19. kohaga. Seitsmevõistluses lõpetas Marleen Ritari kaheksandal kohal uue isikliku rekordiga 5500 punkti.

"Eks see kümnevõistlus on raske ala. Tristan tuli eelmisel aastal kuni 18-aastaste Euroopa meistriks. Tal on väga suur potentsiaal olla meie järgmise põlvkonna esindaja. Tamperes tal ei läinud halvasti, kuid andis igal alal natukene punkte ära. Esimesel võistluspäeval olid ka väga rasked tuuleolud," märkis Nool.

Järgmised kuni 20-aastaste Euroopa meistrivõistlused toimuvad 2027. aastal Poolas Bydgoszczis.