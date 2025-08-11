X!

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

Kergejõustik
Foto: Ken Mürk/ERR
Kergejõustik

Pühapäeval lõppesid Tamperes kergejõustiku kuni 20-aastaste Euroopa meistrivõistlused, kust Eesti 23-liikmeline koondis naasis ühe pronksmedali ja üheksa finaalikohaga.

Eesti koondisele tõi pronksmedali neidude 400 meetri tõkkejooksu finaalis Eesti kõigi aegade teise tulemuse jooksnud Viola Hambidge. Napilt medalita jäänud lootustandva teivashüppaja Allika Inkeri Moseri treener Erki Nool hindab Eesti kergejõustiku hetkeseisu keskmisest paremaks.

"Eelmise nädala tulemuste põhjal ütleks, et seis on üle keskmise hea. Võib-olla medal oli minu jaoks natukene üllatav. Üllatav seepärast, et Viola tegi väga-väga hea arenguhüppe ja väga kindlalt. Nii et kindlasti on tema üks säravamaid noori Eesti sportlasi," rääkis Nool Vikerraadiole. "Vaadates seda, kuidas noored võistlesid – suhteliselt enesekindlalt ja jätsid sellise mulje, et on juba suurte kogemustega – see oli ka minu jaoks väga positiivne."

Noole õpilane Moser sõitis võistlusele kuni 18-aastaste maailmarekordi omanikuna, ent jäi kõrgetasemelisel võistlusel esimesena medalita. "Kui Allika käest küsiks, siis tema kindlasti ütleks, et see oli kaotatud pronksmedal, mitte võidetud neljas koht. Loomulikult läksime sinna väga suurte ootustega. Kohapeal olid tingimused suhteliselt keerulised. Kõik Allika võistlused, kus ta on sel aastal kõrgele hüpanud, on toimunud heades tingimustes ja soojas. Tamperes oli aga jahe ja vastutuul. Allika edasiminek on sel aastal nii suur olnud, et jäikade teivastega hüppamine nõuab väga häid tingimusi. 4.30 ületas väga ilusti, aga pärast läks riski peale välja. Ilmastikuolud ei soosinud medalit, nii et hooaja põhieesmärk jäi täitmata. Väike miinusmärk, aga õnneks on Allika nii noor, et tema saab veel kaks aastat kuni 20-aastaste tiitlivõistlustel osaleda. Tema vanus ja kogenematus on tema suurimad eelised," selgitas Nool.

Allika Inkeri Moser. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Noole hinnangul on kogu Euroopa tase märgatavalt tõusnud. "Allika läks ju sinna edetabeli liidrina, aga edetabeli teine oli temast vaid sentimeetri võrra maas ja edetabeli kolmas kahe sentimeetri võrra. Naiste teivashüppe tase oli üldse oluliselt kõrgem kui näiteks paar nädalat tagasi lõppenud kuni 23-aastaste EM-il. Siin sündis palju võistluste rekordeid, Euroopa rekordeid ja ka maailmarekordeid. Sellepärast meie koondis ei saanudki nii palju medaleid kui oleks võinud loota."

"Reede õhtul rääkisin Prantsusmaa kergejõustikuliidu presidendiga ning tema ütles, et neil on medaleid, aga mitte ühtegi kuldmedalit. Tase on läinud väga palju kõrgemale. Suurriigid ei ole enam nii domineerivad, medalisaajate kaart on kirevamaks muutunud," lisas Nool.

Eestlaste püha alaks on kümnevõistlus, kuid Tamperes ükski meie sportlane esikümnesse ei mahtunud. Tristan Konso kogus 7408 punkti ja pälvis 13. koha ning Andreas Trumm lõpetas 6581 punkti ja 19. kohaga. Seitsmevõistluses lõpetas Marleen Ritari kaheksandal kohal uue isikliku rekordiga 5500 punkti.

"Eks see kümnevõistlus on raske ala. Tristan tuli eelmisel aastal kuni 18-aastaste Euroopa meistriks. Tal on väga suur potentsiaal olla meie järgmise põlvkonna esindaja. Tamperes tal ei läinud halvasti, kuid andis igal alal natukene punkte ära. Esimesel võistluspäeval olid ka väga rasked tuuleolud," märkis Nool.

Järgmised kuni 20-aastaste Euroopa meistrivõistlused toimuvad 2027. aastal Poolas Bydgoszczis.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

18:30

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

00:52

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

09.08

Seire sai 200 meetri jooksus kuuenda koha, Iir kettaheites kaheksas

09.08

Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

09.08

Heti Väät tuli U-20 EM-il kaheksandaks

09.08

Kümnekordne Eesti meister Heil jättis kuuli nurka

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

08.08

Moser jõudis U-20 EM-il finaali, Seire teist päeva järjest poolfinaalis

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

07.08

Ingebrigtseni hooaja avastart lükkub veelgi kaugemale

07.08

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

07.08

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

06.08

Veel ühele Keenia pikamaajooksjale määrati ajutine võistluskeeld

05.08

Eesti sõidab kergejõustiku U-20 EM-ile 23-liikmelise koosseisuga

05.08

Pärmäkoski võistles Soome kergejõustiku meistrivõistlustel medali nimel

04.08

Laupäeval joostakse 53. korda ümber Ülemiste järve

04.08

USA esisprinterid läksid riidu: peame mõned isiklikud asjad ära klaarima

04.08

Richardson ei pääsenud 200 m jooksus MM-ile, Kovacs jäi koondisest välja

sport.err.ee uudised

19:41

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

19:04

Arnover tõusis kiirendusspordi EM-sarjas kolmandaks

18:30

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

17:47

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

17:13

Ringrajasõitja Reimann näitas Assenis kõrget taset

16:41

Crystal Palace ei saanud CAS-ilt soovitud lahendust

16:19

Jörgen-Matthias Talviku ja Lucas Leok tegid Saksamaal tugeva nädalavahetuse

15:52

Augur Enemat jätkab Läänemere liigas täiseduga

15:20

Ameerika jalgpalli klubi Tartu Titans alustab Balti liiga hooaega

14:55

Itaalia meedia: Tunjov lahkub suvel Pescarast

14:32

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

13:59

Balti liiga nädalavahetus tõi Eesti naiskondadele kaks kaotust

13:31

Valge Daami maleturniiri võitjamõõga pälvis Saksamaa suurmeister

12:57

Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

12:30

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

12:09

Eesti võitis orienteerumise veteranide MM-i esimesel alal kolm medalit

11:46

Swiatek pääses mänguta edasi, Navarro kaotas eduseisust

11:11

Märt Ibruse korvpallikommentaar: korvpallirahvas taas elevil

10:43

Lisarajal peale jäänud Rose võitis üle pika aja turniiri

10:06

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis kindlalt ka Gibraltarit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo