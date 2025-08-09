Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

Hambidge oli viimasel tõkkel veel neljandal kohal, kuid püüdis vinge lõpuspurdiga kodupubliku ees jooksnud Mila Heikkoneni kinni ning teenis ajaga 56,71 U-20 vanuseklassi EM-il pronksmedali. Tegemist on Eesti esimese medaliga tänavustelt Euroopa meistrivõistlustelt.

"Ma ei oska isegi sõnadesse panna, olen lihtsalt äärmiselt tänulik kõigile! Soe tunne on sees, tahaks kõigile suure kalli teha, kes on minusse panustanud," ütles eestlanna pärast finaali.

Seejuures tegi Hambidge oma isiklikule rekordile ning Eesti U-20 ja U-23 rekorditele teist päeva järjest võimsa paranduse: reedel nihutas ta oma tippmarki 0,39 sekundi võrra ning laupäeval veel 0,45 sekundi võrra. Eesti kõigi aegade tabelis kerkis ta teisele kohale, temast kiiremini on jooksnud vaid Maris Mägi, kes sai 2013. aastal Tallinnas ajaks 56,56.

Heitlus Euroopa meistritiitli nimel oli ülimalt pingeline, aga lõpuks jäi peale rumeenlanna Alexandra Stefania Uta, kes lõpetas ajaga 55,55, edestades prantslannat Meta Tumbat vaid ühe kümnendiksekundiga. Hambidge kaotas võitjatele enam kui sekundiga, aga edestas soomlannat Heikkoneni 0,07 sekundiga.

"Jooks oli nii krobeline, ma ei tea, kas ükski tõke tuli nii, nagu tahtsin. Ma lõpus nägin, et olen neljas ja mõtlesin, et ma ei jää neljandaks. Võitlesin lõpuni!" rõõmustas eestlanna.

Hooaja alguses kimbutas Hambidge'i vigastus, aga juulis 19. sünnipäeva tähistanud tõkkejooksja võib nüüd hooajaga rahule jääda. "On raske olnud, aga üritasin ise optimistlik olla ja kui Balti meistrivõistlustel rekordi jooksin... Iga jooksuga muutusin enesekindlamaks. Super hooaeg on olnud, ma ei muudaks midagi!"