Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha

21. juulil Põhja-Makedoonias toimunud Euroopa noorte olümpiafestivalil uue U-18 vanuseklassi maailmarekordi püstitanud Moser ületas Tamperes eelvõistlusel kõigepealt kõrguse 3.95 teisel katsel ning sai siis esimese katsega üle nelja meetri ja kümne sentimeetri kõrgusel olnud latist, kindlustades sellega koha finaalvõistlusel.

Finaalis oli Moseri algkõrguseks neli meetrit, mille ta ületas esimesel katsel. Kõrgusel 4.35 ajas ta esimest korda lati maha. Siis otsustas eestlanna proovida kõrgust 4.40, kuid seda kõrgust ei õnnestunud sellel korral ületada.

4.30 andis finaalis neljanda koha. Sama kõrguse sai kirja Kajsa Roth, kuid tema jäi viiendaks, sest eksis avakõrguse esimesel katsel.

Teivashüppe võitis hollandlanna Elise de Jong, kes kordas isiklikku rekordit 4.50. Teine oli Marijn Kieft (4.40) ja kolmas Apolena Švabikova (4.35).

Meeste kõrgushüppes oli võistlustules Kaspar Palmsaar, kes eelvõistlusel hüppas 2.12. Finaalis püstitas eestlane uue isikliku rekordi 2.16. Sellega sai ta neljanda koha.

Kõrgushüppe võitis prantslane Elijah Pasquier (2.25), teine oli britt Otis Poole (2.19) ja kolmas oli Jin van der Lee (2.16).