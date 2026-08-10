Normak Eesti EM-koondisest: loodame, et sünnivad hooaja parimad sooritused

Noored panid EM-koondisele lati kõrgele, kui võitsid äsjalõppenud U-20 maailmameistrivõistlustel kolm hõbemedalit. "Jaa, latt on kõrgel, noored olid väga ägedad ja tugevad. Väga suur väljakutse oli neil seal kaugel Ameerikas väga palavates tingimustes võistelda. Väga tublid olid kõik seal," kiitis Normak.

Oregonis võitsid hõbeda seitsmevõistleja Mia Mireia Uusorg, kettaheitja Sten-Erik Iir ja teivashüppaja Henri Apri, kes ületas uue U-20 ja U-23 Eesti rekordi 5.75. "Henri selle aasta arengukõverat vaadates… seda poleks keegi osanud ette ennustada, et selline suur hüpe tuleb! Ainult suur heameel ja loodame, et seda püssirohtu siia Birminghami ka veel natuke jagub, on ta ju siin ka võistlustulle asumas," sõnas Normak.

Lisaks Aprile tuleb otse U-20 MM-ilt Birminghami ka teine teivashüppaja Allika Inkeri Moser. "Allika peaks just jõudma tiimihotelli, tema reis sujus tõrgeteta. Henri hakkab siia liikuma täna õhtupoole ja loodame, et jõuab ka murevabalt siia," lausus Normak.

Kui muidu on välismaa kergejõustikusõbrad eestlastelt uurinud, mida me neile kümnevõistlejatele söödame, siis nüüd hakkab tekkima küsimus, mida me nende teivashüppajatega teeme – Eesti EM-koondises on neli teivashüppajat. "See on üksjagu erakordne. Meil on tegelikult koondises kaheksa sportlast, kellel on teibad kaasas. Ma ei tea, kui palju selliseid teisi riike on," muheles Normak. "Aga järelikult teevad Eestis treenerid ja klubid väga head tööd."

Lisaks Aprile ja Moserile on teivashüppajatest koondises ka Marleen Mülla ja Robert Kompus, lisaks on teibad mõistagi kaasas meie neljal kümnevõistlejal.

Kui rääkida medaliootusest, siis ilmselt tuleb ikkagi taas kümnevõistluse poole vaadata, nagu on meil viimasel ajal kombeks? "Olen nõus, jah, et pigem sinna poole. Hetkel pöidlad pihus ja ma ütleks, et lootust on," uskus Normak. "Nii palju kui olen poistega suhelnud ja nende trenne näinud, kõik on rõõmsad, tervisemuresid, mis võistlemist segaks, ei ole. Ala ala järgi ja kümne ala lõpus siis näeme, kuidas meil läks."

Millised on alaliidu eesmärgid Birminghami EM-il? "Väga loodaks, et sportlased on oma ettevalmistuse suutnud sättida selliselt, et hooaja parimad sooritused sünnivad just siin. Ja kui sünnivad hooaja parimad sooritused, siis loodame näha isiklikke rekordeid, Eesti rekordeid ja ideaalse õnnestumise puhul ka medalit."