Hambidge unistab olümpiamängudest ja Maris Mägi rahvusrekordist

Tamperes kergejõustiku U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel võidetud pronksmedal tähendab 19-aastasele Viola Hambidge'ile väga palju, lisaks kerkis ta ajaga 56,71 Eesti kõigi aegade edetabelis teisele reale, jäädes 2013. aastast Maris Mägile kuuluvale rekordile alla vaid 15 sajandikuga.

"Kui nägin, et jäin kolmandaks, siis muutusin päris emotsionaalseks," ütles Hambidge ERR-ile. "Mõtlesin, et okei, tegingi ära. See oli ikka väga vägev tunne. Võib-olla isegi mitte see aeg, sellele nii väga isegi ei mõelnud. See koht oli ikkagi palju tähtsam mulle."

Hambidge püstitas Tamperes nii U-20 kui U-23 vanuseklassi Eesti rekordi. Erinevate vanuseklasside Eesti rekordeid on ta purustanud ennegi - tema nimel on neid kokku 16. Kõige uhkem on ta aga ikkagi just juunioride EM-il saavutatu üle.

Nii treener kui sportlane ütlevad, et medal on suure töö tulemus ega tulnud lihtsalt. "Hooaeg on olnud raske, hooaja algus ei õnnestunud kõige paremini ja pigem oli ikkagi suur pingutus, et ennast ikka kokku võtta," ütles Hambidge.

Treener ütles, et sellistel võistlustel ei tule kergelt midagi. "Samas oli see asi, mida me hinges kuskil ikkagi ootasime ja lootsime. See eesmärk oli meil juba sügisel paika pandud, et medalit ta tahab. Selle nimel tegutsesime kogu aasta," ütles Mihkels. "Siis oli see hetk käes, et kas tuleb või ei tule."

Viola Hambidge Autor/allikas: Guntis Berzins

Kuigi Pärnus on korralik staadion, on talvel treenimine Mihkelsi sõnul suur väljakutse. "Meil on kergejõustikuhall ikkagi selline, kus jooksja trenni teha talvel ei saa. See talv, kui võtsime eesmärgi, et EM-i medalit me tahame, siis oli vaja ühtteist muuta. Käisimegi talvel iga nädalavahetus Tallinnas, siis Tallinna spordihallis kergejõustikuhallis jooksmas," rääkis juhendaja.

Kergejõustikutreeningutega algklassides alustanud Hambidge võistles algul erinevatel aladel ja paistis silma ka TV 10 Olümpiastarti sarjas. Jooksudele spetsialiseerus ta hiljem. Sügis toob kevadel Pärnu Ühisgümnaasiumi lõpetanud kergejõustiklase ellu mitu suurt muudatust: ta asub Tartu Ülikooli õppima kehakultuuri ja jätkab treenimist jooksuperekonna Mägide juures.

Kaheksa aastat Hambidge'i treeninud Mihkels ütleb, et see on asjade loogiline jätk. "Eks ma olen selleks üsna pikalt valmistunud, aga emotsionaalselt on ikka selline..." ütles juhendaja. "Võtab ikka hääle värisema ja mingi teekond on läbi saanud. Samas ma jään ikkagi kaasa elama ja lootma, et temast tuleb tugev tegija."

Aga mis sportlase enda sihid on? "Ma arvan, et kui mõelda järgmise aasta peale, äkki siis juba Euroopa meistrivõistlused, täiskasvanute omad. Kui kaugemale tulevikku vaadata, siis ikka olümpiamängud ja Eesti rekord ära võtta Marise käest!" vastas Hambidge.