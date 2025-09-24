Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

Sardiinia on MM-rallit võõrustanud alates 2004. aastast, kuid leping MM-sarjaga saab järgmise hooajaga läbi ning WRC avalikustas suvel järgmise hooaja võistluskalendri, kus oli küll Itaalia etapp kirjas, aga täpsemat asukohta ei olnud. See tekitas omajagu küsimusi ja teisipäeval teataski MM-sari, et autoralli kõrgeim sari kolib saarelt maismaale, aga järgmisel aastal sõidetakse siiski Sardiinia teedel.

"Oleme enesekindlad, et see kokkulepe on parim lahendus kindlustamaks Itaalia tipptasemel rallimise tulevikku," sõnas WRC promotsioonifirma võistlusdirektor Simon Larkin. "Otsus kolimine lükata 2027. aastasse annab meile piisavalt aega, et koos rahvusvahelise autoliiduga (FIA) valmistada Rooma etapp ette. Meie prioriteet on korraldada tipptasemel üritus, mis austaks Rooma ralli ajalugu ja saadaks selle veelgi hiilgavamasse tulevikku."

Korraldajatega sõlmiti leping neljaks ralliks ehk Lazio maakonnas võisteldakse perioodil 2027-2030, Sardiinia etapp läheb vähemalt selleks ajaks Euroopa meistrivõistluste (EWRC) sarja.

Rooma on rallisid võõrustanud 2013. aastast Rally di Roma Capitale nime all, alates 2017. aastast kuulub mõõduvõtt ka EWRC sarja. Enamasti on rallit valitsenud itaallased, aga ka eestlased on Igaveses Linnas head tempot näidanud: Ken Torn on ERC3 klassis teeninud kaks võitu (2019 ja 2020) ning võidutses 2021. aastal ka Junior ERC arvestuses, Robert Virves tuli 2022. aastal ERC3 arvestuses võitjaks ning Jaspar Vaher tuli tänavu Junior ERC klassis teiseks.