X!

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

Autoralli
Rally di Roma Capitale
Rally di Roma Capitale Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Autoralli

Autoralli MM-sari teatas, et Itaalia etapp kolib 2027. aastal Sardiinia saarelt pealinna Roomasse.

Sardiinia on MM-rallit võõrustanud alates 2004. aastast, kuid leping MM-sarjaga saab järgmise hooajaga läbi ning WRC avalikustas suvel järgmise hooaja võistluskalendri, kus oli küll Itaalia etapp kirjas, aga täpsemat asukohta ei olnud. See tekitas omajagu küsimusi ja teisipäeval teataski MM-sari, et autoralli kõrgeim sari kolib saarelt maismaale, aga järgmisel aastal sõidetakse siiski Sardiinia teedel.

"Oleme enesekindlad, et see kokkulepe on parim lahendus kindlustamaks Itaalia tipptasemel rallimise tulevikku," sõnas WRC promotsioonifirma võistlusdirektor Simon Larkin. "Otsus kolimine lükata 2027. aastasse annab meile piisavalt aega, et koos rahvusvahelise autoliiduga (FIA) valmistada Rooma etapp ette. Meie prioriteet on korraldada tipptasemel üritus, mis austaks Rooma ralli ajalugu ja saadaks selle veelgi hiilgavamasse tulevikku."

Korraldajatega sõlmiti leping neljaks ralliks ehk Lazio maakonnas võisteldakse perioodil 2027-2030, Sardiinia etapp läheb vähemalt selleks ajaks Euroopa meistrivõistluste (EWRC) sarja.

Rooma on rallisid võõrustanud 2013. aastast Rally di Roma Capitale nime all, alates 2017. aastast kuulub mõõduvõtt ka EWRC sarja. Enamasti on rallit valitsenud itaallased, aga ka eestlased on Igaveses Linnas head tempot näidanud: Ken Torn on ERC3 klassis teeninud kaks võitu (2019 ja 2020) ning võidutses 2021. aastal ka Junior ERC arvestuses, Robert Virves tuli 2022. aastal ERC3 arvestuses võitjaks ning Jaspar Vaher tuli tänavu Junior ERC klassis teiseks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

10:18

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

16.09

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt

13.09

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

13.09

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

12.09

Ametlik: Lancia naaseb Rally2 autoga MM-sarja

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

11.09

Tänak oli testikatse kiireim, sõitjad oludest päris selget pilti ei saanud

08.09

Jürgenson ja Oja pälvisid ERC etapil teise koha

06.09

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

06.09

Jürgenson ja Oja jahivad ERC etapil Briti meistrivõistluste punkte

04.09

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

02.09

Virves: lõpptulemusest hoolimata olen Paraguay ralliga rahul

01.09

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita

sport.err.ee uudised

10:33

Jalgpalliliidu avaldus: Eesti eest, Ukraina poolt ja Venemaa vastu

10:18

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

09:38

Laas teenis Poyang Lake velotuuril järjekordse profivõidu

09:10

TÄNA OTSE | Levadial on Tallinna derbis hädasti võitu vaja

08:42

Eestlaste klubide duellis jäi peale Kullamäe oma

08:07

Tartu Ülikooli kaheksapaat krooniti Euroopa ülikoolide meistriks

23.09

TalTech sai eurosarja avamängus Saksamaa karikavõitjalt kindla kaotuse

23.09

Tuult segab OM-hooaja eel seljavigastus: olen pidanud tegema kompromisse

23.09

Golfilegend rajab Eestisse väljakut: usun, et siin mängitakse hea meelega

23.09

ETV spordisaade, 23. september

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

23.09

Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

23.09

Slovakkia tippklubile kaotanud Kalev/Cramo langes Meistrite liigast välja

23.09

Eesti tennisemeeskond kohtub Davise karikasarjas eksootilise vastasega

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

23.09

Iraan alistas Serbia ja jõudis võrkpalli MM-il viimasena veerandfinaali

23.09

Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

23.09

Noormeeste jalgpallikoondis alustas Soomes turniiri kaotusega

23.09

Kolm Eesti veemotosportlast jõudsid Saksamaal pjedestaalile

loetumad

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

23.09

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

23.09

Slovakkia tippklubile kaotanud Kalev/Cramo langes Meistrite liigast välja

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

22.09

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

23.09

Golfilegend rajab Eestisse väljakut: usun, et siin mängitakse hea meelega

23.09

Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

22.09

Tartu Ülikool pidi Legia paremust tunnistama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo