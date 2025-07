Toyota pelgab Tänakut: tema hiljutised esitused on hirmsad

Toyota autorallivõistkonna tehniline direktor Tom Fowler tunnistas, et Rally Estonia järel MM-sarja üldliidriks kerkinud Ott Tänak (Hyundai) on rivaalide jaoks hirmutavas vormis.

Kuus aastat tagasi autoralli kõrgeima võistlusklassi maailmameistriks tulnud Tänak on tõesti heas hoos: viimase nelja ralliga on eestlane kogunud 105 punkti, sellesse seeriasse mahuvad kolm teist kohta ning rallivõit Kreekas. Portaal DirtFish lisas, et Sardiinias, Kreekas ja Eestis kogus Tänak 78 punkti, edestades seni MM-sarja juhtinud Elfyn Evansit (Toyota) suisa 35 silmaga.

See kõik on viinud Tänaku taas tabeli tippu, kus ta 162 punktiga figureerib. Evans jääb temast vaid punkti kaugusele, talle järgnevad omakorda veel kaks Toyota autot - Sebastien Ogier on 141 punktiga kolmas ja Kalle Rovanperä 138 punktiga neljas.

Tänakuga paar aastat koostööd teinud Toyota tehnikadirektor Tom Fowler tõdes, et eestlase hiljutine vorm on murettekitav. "Ma olen alates Portugali rallist iga ralliga aina enam Ott Tänakut pelgama hakanud," sõnas Fowler.

"Oti esitused viimasel neljal kruusarallil on olnud suurepärased ja teda on tagasi hoidnud vaid auto. Küsimus on pigem selles, kas ta saab autolt selle, mida ta tahab," jätkas Fowler. "Tema tase on päris hirmus. Teame väga hästi, milleks ta Soomes võimeline on. Meil on olnud Soomes mitu lahingut ja ma usun, et kõik tiimid lahkusid Eestist arusaamaga, et see hooaeg ja lahing MM-tiitli eest läheb aina pingelisemaks.

Toyota jaoks on Soome ralli sisuliselt koduralli, sest Jaapani võistkonna baas on Jyväskyläs. Toyota auto on Soome teedel võidutsenud viimasest seitsmest rallist kuuel, aga kaks võitu kuuluvad Tänakule ja eestlane teenis 2022. aastal võidu ka Hyundai rooli taga.

Soome ralli algab 31. juulil ning lõppeb 3. augustil. Rallile saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.