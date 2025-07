Tänak: Soome ralli on nii nõudlik, siin on vaja täispaketti

Autoralli MM-sarja üldliider Ott Tänak (Hyundai) rääkis sel nädalavahetusel toimuva Soome ralli eel, et kiiretel teedel on võidu võtmeks enesekindlus.

Neljapäeva hommikupoolikul toimunud testikatsel oli Tänak kahe läbimise järel esikohal, aga erinevalt konkurentidest rohkem rajale ei läinud. Temast möödusid Toyota mehed Takamoto Katsuta ja Sebastien Ogier, aga ka iirlane Josh McErlean.

MM-sarja üldliidrina tuleb Tänakul Soomes rajale minna esimesena ehk täita teepuhastaja rolli. "Teepuhastamine on alati keeruline, aga nii see käib," kommenteeris Tänak pärast testikatset. "Lõppude lõpuks, kui tahad MM-tiitlit võita, pead teatud hetkedel esimesena teele minema. Peame sellega lihtsalt nendes tingimustes leidma enesekindluse."

Kodusel Rally Estonial tuli Tänakul üllatusmehe Oliver Solbergi järel leppida teise kohaga. "Teadsime juba enne Rally Estoniat, et me pole sellises kohas, kus peaksime olema. Kahe ralli vahel oleme kodutöö ära teinud ja mõned asjad parandanud. Seadistuses pole kõike soovitut saanud läbi viia, aga šassii kallal saime tööd teha ja loodetavasti on nüüd tunnetus parem," kommenteeris ta.

Kolmel korral Soome rallil triumfeerinud Tänaku sõnul on võidu saladuseks enesekindlus. "Auto peab töötama nii nagu tahad. See on nii kiire ralli, pead olema väga täpne. See on autodele ja sõitjatele väga nõudlik - vaja on täispaketti," tõdes Tänak.

Soome MM-ralli lühike, 2,5-kilomeetrine Harju avakatse sõidetakse täna õhtul kell 19.05, otseblogis vahendab ralli käiku ka ERR-i spordiportaal.