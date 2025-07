Jurtšenko: Pogacar on olnud seekord ikkagi ekstraklass

Kas nüüd on kõik selge, kes võidab tänavuse Tour de France'i?

Ma arvan, et selge on see olnud juba Püreneedest saadik. Velotuuri esimesel poolel. Esimestel kõrgmägede etappidel oli Pogacar ikkagi Vingegaardist selgelt üle. Lisaks veel eraldistardid. Me võime alati asju põnevamaks rääkida... Ma ei taha öelda, et Tour de France oleks sel aastal olnud kuidagi ebahuvitav - kaugel sellest. Aga Pogacar on olnud seekord ikkagi ekstraklass.

Mis on tema trumbid?

Seda on keeruline öelda. Esiteks on ta supertalent - seda on ta tõestanud varasematel aastatel. Võita vanuses 20 Tour de France on midagi erakordset. Eelmine hooaeg... paljud on nimetanud seda läbi aegade kõige kõvemaks hooajaks üldse ühe profiratturi esituses. Võitis Giro, Touri, tuli maailmameistriks ja võitis veel mitu Monumenti ehk väga kõrgetasemelist ühepäevasõitu. Praegu on ta mitte mägedes teistest üle, aga kui paneme komplekti kokku - eraldistardid, kiirendused jala sees - ta on teistest praegu lihtsalt parem.

Aastast 2020 räägime Tour de France'i kontekstis vaid kahest võitjast.

Jaa, me räägime kahest võitjast: Pogacar, Vingegaard. Pühapäeval saab üks tõenäoliselt neljakordseks võitjaks, teine on kahekordne võitja. Aga seal on kõrgesse mängu sekkunud ka mõned teised mehed. Primož Roglic näiteks, kes sel korral on natuke tagasihoidlikum. Aga päris kahe mäng ei ole see olnud. Tõsi, nad on võitjatena andnud ikka tooni.

Kas Tour de France on sinu silmis jätkuvalt sama võimas, kui ta on läbi aastakümnete olnud? Mis on selle aasta märksõnad, millest rattaringkonnad kõige rohkem räägivad?

Seda on isegi keeruline öelda, millest rattaringkonnad väga spetsiifiliselt räägivad. Minu jaoks on märksõnaks ikkagi noorus. Pogacari tulekuga on hakanud väga palju noori mehi peale tulema. Ka sel velotuuril on Oscar Onley näiteks selline mees. Vanuses 22, väga lähedal poodiumile. On Bora - Hansgrohe mees Florian Lipowitz, kes tuleb tõenäoliselt kolmandana poodiumile vanuses 24. Endine laskesuusataja, kes hakkas viis aastat tagasi tõsisemalt rattaspordiga tegelema. Kuna oli vigastus, mis ei lubanud eelmist spordiala harrastada. Kuidagi tuleb noorus väga jõuliselt peale. See ei pane imestama, aga on jalgrattaspordis väga selge trend jalgrattaspordis ja spordis üldisemalt.