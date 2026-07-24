Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

Pogacar kuulus reedel peagruppi, mis jäi 13,8-kilomeetrise kuulsa Alpe d'Huezi lõputõusu alguses jooksikutest maha umbes kolme ja poole minutiga. Touri üldliider näitas aga võimu, püüdis Richard Carapazi, Sepp Kussi ja Lenny Martinezi suurema vaevata kinni ning võttis ühtlasi Marco Pantanilt alates 1997. aastast püsinud Alpe'i rekordi.

Nagu ikka, ääristasid tõusul teed fännihordid, aga kuna tegemist on rattamaailma ehk kuulsaima mäega ning inimesed tahtsid näha oma võimete tipul Pogacari, oli rahvast reedel veel eriliselt palju.

"Siin võita on väga lahe. Kogu tõusu vältel oli hullumeelne atmosfäär," kinnitas esmakordselt Alpe'il võidutsenud sloveen. "Suutsin seda lõpuks tänu meeskonna abile: sõitsin nende nimel ning mul on väga hea meel."

"Jooksikute grupp oli nii tugev, et sõitsime päev otsa, gaas põhjas. Alpe d'Huezi esimesel kilomeetril teadsin, et mul on täna head jalad ning püsisin siis kuni tipuni keskendunud. Pidin lõpus võistlema suurepäraste ratturitega, aga nad mängisid üksteisega veidi kassi-hiirt ja see aitas mul nad kinni püüda," tõdes Pogacar.

Prantsusmaa velotuuril on jäänud sõita veel üks mägine etapp, kui laupäeval ronitakse Col du Telegraphe'i - Galibier' duubel ning lõpetuseks ka Col de Sarenne. Tõusumeetreid koguneb lausa 5624. Velotuur lõppeb pühapäeval Pariisis traditsioonilise sprindifinišiga.