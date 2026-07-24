X!

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

Jalgrattasport
Tadej Pogacar Alpe d'Huezi tõusul
Tadej Pogacar Alpe d'Huezi tõusul Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Photo News
Jalgrattasport

Sloveenia rattatäht Tadej Pogacar (UAE) purustas reedel Marco Pantani ligi 30 aastat püsinud Alpe d'Huezi mäerekordi, võitis Prantsusmaa velotuuri eelviimase mägise etapi ning hoiab nüüd mõlemat kätt kindlalt oma viiendal Touri trofeel.

Pogacar kuulus reedel peagruppi, mis jäi 13,8-kilomeetrise kuulsa Alpe d'Huezi lõputõusu alguses jooksikutest maha umbes kolme ja poole minutiga. Touri üldliider näitas aga võimu, püüdis Richard Carapazi, Sepp Kussi ja Lenny Martinezi suurema vaevata kinni ning võttis ühtlasi Marco Pantanilt alates 1997. aastast püsinud Alpe'i rekordi.

Nagu ikka, ääristasid tõusul teed fännihordid, aga kuna tegemist on rattamaailma ehk kuulsaima mäega ning inimesed tahtsid näha oma võimete tipul Pogacari, oli rahvast reedel veel eriliselt palju.

"Siin võita on väga lahe. Kogu tõusu vältel oli hullumeelne atmosfäär," kinnitas esmakordselt Alpe'il võidutsenud sloveen. "Suutsin seda lõpuks tänu meeskonna abile: sõitsin nende nimel ning mul on väga hea meel."

"Jooksikute grupp oli nii tugev, et sõitsime päev otsa, gaas põhjas. Alpe d'Huezi esimesel kilomeetril teadsin, et mul on täna head jalad ning püsisin siis kuni tipuni keskendunud. Pidin lõpus võistlema suurepäraste ratturitega, aga nad mängisid üksteisega veidi kassi-hiirt ja see aitas mul nad kinni püüda," tõdes Pogacar.

Prantsusmaa velotuuril on jäänud sõita veel üks mägine etapp, kui laupäeval ronitakse Col du Telegraphe'i - Galibier' duubel ning lõpetuseks ka Col de Sarenne. Tõusumeetreid koguneb lausa 5624. Velotuur lõppeb pühapäeval Pariisis traditsioonilise sprindifinišiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

20:48

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

18:59

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

12:07

Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

23.07

Tour de France'il püütakse öiste testidega mikrodoosijaid tabada

23.07

Carapaz teenis Tour de France'il võimsa soolovõidu

23.07

Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

23.07

Tour de France'i dopingujuhid eitavad süüdistusi Seixasi eelistamises

22.07

Aktiivsust üles näidanud Lohk oli lähedal esikolmikukohale

22.07

Philipsen sai tänavusel Touril esimese võidu

22.07

Ärm alustas Poolas velotuuri võiduga

22.07

Ultrarattur Taavi Piller lõpetas maailma pikima rattavõistluse esikümnes

22.07

Ärm sprintis end Poola ühepäevasõidul pjedestaalile

21.07

Evenepoel võitis Prantsusmaa velotuuril teise etapi järjest

21.07

Vaughters: öised dopingutestid oleksid meid vahele võtnud

20.07

Tugev tuul katkestas BMX MM-i enne finaale, UCI sattus kriitika alla

19.07

Lõiv tuli viiendat korda Eesti meistriks, Tammepuule esimene tiitel

19.07

Vingegaardi velotuur lõppes kukkumisega, võimas Evenepoel alistas Pogacari

18.07

Tour de France'il jätkub Pogacari soleerimine

18.07

Möödus pool sajandit Aavo Pikkuusi olümpiavõidust

18.07

Väljalangemissõidus tulid Eesti meistriteks Mõttus ja Rannala

sport.err.ee uudised

22:11

Rooba: mängijates on motivatsiooni, mida enne MM-turniiri võitu polnud

21:48

ETV spordisaade, 24. juuli

20:59

Aron: see oli mu senise karjääri kõige raskem vabatreening

20:48

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

19:50

Karjääri lõpetamist kaalunud LeBron James sõlmis lepingu Philadelphiaga

18:59

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

18:27

Madridi Reali legend jätkab klubis ka oma 20. hooajal

17:22

Ukrainast saab OM-il Balti maja aukülaline, ROK-i otsus mõisteti hukka

16:59

Guardiola keeldus Itaalia pakkumisest, Belgia treeneriks saab van Bommel

16:21

Eestis loodud rallitarkvara sai rahvusvahelise autoliidu tunnustuse

15:45

Aron sai Ungari GP vabatreeningul 19. koha

15:27

Levadia ja Paide lähevad Tipneri karikavõistlustel 1/16-finaalis kokku

15:01

Eesti driftisõitjad sihivad Drift Mastersi Riia etapil tugevat tulemust

14:22

Pärnus selgitatakse välja kergejõustiku Eesti meistrid

13:45

Hollas ja Remmelg piirdusid MK-etapil põhiturniiriga

13:14

Käit vigastas treeningul jalga, mängupaus kestab mitu nädalat

12:33

Klopp saab Saksamaa koondise peatreeneriks

12:07

Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

11:33

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

10:59

Saku Sporting alistas Harju ning liikus esikolmikule lähemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo