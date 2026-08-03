X!

Pogacar naaseb üle seitsme aasta Vueltale

Jalgrattasport
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar Autor/allikas: SCANPIX/SIPA
Jalgrattasport

UAE Team Emirates teatas esmaspäeva hommikul, et Tour de France'i võitja Tadej Pogacar naaseb Vuelta a Espanale esimest korda pärast oma 2019. aasta debüüti.

Pogacar tegi suure läbimurde 2019. aasta Vueltal, kui võitis kolm etappi ja parima noorratturi valge särgi ning saavutas üldarvestuses kolmanda koha kaasmaalase Primož Roglici ja Alejandro Valverde järel.

Ta püüab korrata oma pikaaegse rivaali Jonas Vingegaardi saavutust. Taanlane võitis tänavu Giro d'Italia. Samuti soovib ta võita kõik kolm suurtuuri – see on vägitükk, millega on ajaloos hakkama saanud vaid kaheksa meest.

Vuelta saab alguse 22. augustil Monacos. Kui Pogacar peaks kolm nädalat hiljem Granadas võidu noppima, liituks ta Jacques Anquetili, Bernard Hinault ja Chris Froome'iga selles meeste eliitklubis, kuhu kuuluvad samal hooajal nii Touri kui ka Vuelta võitnud ratturid. 

Pogacariga koos asub starti tugev, kuid tasakaalustatud UAE meeskond, kuhu kuuluvad eelmise aasta teise koha omanik Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak ja Ivo Oliveira. 

"Mul on hea meel teatada, et naasen La Vueltale. See oli 2019. aastal minu esimene suurtuur ja pakkus suurepärase kogemuse. Hispaania on riik, mida armastan külastada ja kus mulle meeldib võistelda – usun, et nüüd on õige aeg sinna naasta," sõnas Pogacar meeskonna kodulehel.

"Motivatsioon aasta edukalt lõpetada on kõrge ja Vuelta on meie jaoks suur eesmärk. Meeskond on tugev ja loodame häid tulemusi saavutada," lisas ta. 

Pogacar läheb Monacos starti suursoosikuna ning talle pakuvad konkurentsi teiste seas Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), kes jahib kõigi aegade rekordit punaste särkide arvestuses, samuti Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ja Enric Mas (Movistar).

See on Pogacari karjääris alles teine ​​kord, kui ta osaleb ühe hooaja jooksul kahel suurtuuril – 2024. aastal võitis ta nii Giro kui ka Touri. 

2026. aastal sihib Pogacar Kanadas Montrealis oma kolmandat järjestikust maailmameistritiitlit. 

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

jalgrattauudised

13:41

Mäeuibo võitis iXS mäestlaskumise karikaetapi

13:02

Pogacar naaseb üle seitsme aasta Vueltale

09:46

BMX Freestyle'i Eesti meistriteks krooniti Lokk, Säälik ja Ennuvere

08:12

Lõiv saavutas maastikuratturite EM-i olümpiakrossis kümnenda koha

02.08

Wiebes võitis naiste Touril ka teise etapi, Ebras katkestas

02.08

Maastikurattasarja viienda etapi võitsid Vaidem ja Ermane-Marcenko

02.08

Naiste Tour de France jõuab esimest korda Mont Ventoux'le

02.08

Mihkels liitub 2027. aastast Belgia tipptiimiga Uuendatud

01.08

Naiste Prantsusmaa velotuuri avaetapi võitis Wiebes, Ebras 127.

01.08

Ebras Tour de France'i eel: tuleb uskuda, et jõuan Nice'i kohale

01.08

Autolt löögi saanud Roglic jätab Vuelta eel kaks võidusõitu vahele

31.07

Lõiv sai maastikuratturite EM-i lühirajasõidus 11. koha

30.07

Ragilo võitis Taani velotuuril vahefinišite auhinna

28.07

Kangert Pogacarist: fenomen, mida on üritatud lahti muukida

28.07

Ebras osaleb esimese Eesti ratturina naiste Prantsusmaa velotuuril

28.07

Teeäär ja Suppi näitasid noorte maastikurattasõidu EM-il häid sõite

27.07

Wiebes tegi Poola velotuuril puhta töö, Ebras aitas tiimikaaslaseid

26.07

Jurtšenko: Käesolev kümnend on igal juhul Pogacari kümnend

26.07

Tadej Pogacar võitis viiendat korda Tour de France'i

26.07

Ärm sai Dookola Mazowsza velotuuri üldarvestuses teise koha

sport.err.ee uudised

14:48

Toyota selgitas Ogier' avariid: see ei olnud tingitud tehnilisest rikkest

14:12

Juventus sõlmis lepingu PSG ründajaga

13:41

Mäeuibo võitis iXS mäestlaskumise karikaetapi

13:02

Pogacar naaseb üle seitsme aasta Vueltale

12:29

Võsu Beach House Cupi esikohad läksid Eesti esipaaridele

11:57

Heiki Nabi võitis Leedus hõbemedali

11:24

16-aastane tennisist võitis oma esimese WTA tiitli

10:50

Endine FIFA asepresident: Infantino peab parandama naeruväärse plaaniga tekitatud kahju

10:13

Lajal tõusis taas Eesti esireketiks

09:46

BMX Freestyle'i Eesti meistriteks krooniti Lokk, Säälik ja Ennuvere

09:09

Rump tõusis Nürburgringil pjedestaalile

08:40

Paide vähendas liidriga vahet, Sporting lõi Elvale kaheksa väravat

08:12

Lõiv saavutas maastikuratturite EM-i olümpiakrossis kümnenda koha

06:45

Maarika Lepik tuli naistest kirveviskamise maailmameistriks

02.08

U-18 korvpallikoondis kaotas Serbiale ja lõpetas EM-i kümnendana

02.08

Üleminutite karistuslöök päästis Paidele võidu, Kalju lõi avapoolajal viis Uuendatud

02.08

X-mängudel osalenud Säälik: see on iga ekstreemsportlase lapsepõlveunistus

02.08

ETV spordisaade, 2. august

02.08

Piljardi juunioride EM-hõbe: ettevalmistus oli sel aastal väga kõva

02.08

Saar: lihtsalt tundsin, et midagi ei saa minu ja etapivõidu vahele tulla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo