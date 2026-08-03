Pogacar naaseb üle seitsme aasta Vueltale

Pogacar tegi suure läbimurde 2019. aasta Vueltal, kui võitis kolm etappi ja parima noorratturi valge särgi ning saavutas üldarvestuses kolmanda koha kaasmaalase Primož Roglici ja Alejandro Valverde järel.

Ta püüab korrata oma pikaaegse rivaali Jonas Vingegaardi saavutust. Taanlane võitis tänavu Giro d'Italia. Samuti soovib ta võita kõik kolm suurtuuri – see on vägitükk, millega on ajaloos hakkama saanud vaid kaheksa meest.

Vuelta saab alguse 22. augustil Monacos. Kui Pogacar peaks kolm nädalat hiljem Granadas võidu noppima, liituks ta Jacques Anquetili, Bernard Hinault ja Chris Froome'iga selles meeste eliitklubis, kuhu kuuluvad samal hooajal nii Touri kui ka Vuelta võitnud ratturid.

Pogacariga koos asub starti tugev, kuid tasakaalustatud UAE meeskond, kuhu kuuluvad eelmise aasta teise koha omanik Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak ja Ivo Oliveira.

"Mul on hea meel teatada, et naasen La Vueltale. See oli 2019. aastal minu esimene suurtuur ja pakkus suurepärase kogemuse. Hispaania on riik, mida armastan külastada ja kus mulle meeldib võistelda – usun, et nüüd on õige aeg sinna naasta," sõnas Pogacar meeskonna kodulehel.

"Motivatsioon aasta edukalt lõpetada on kõrge ja Vuelta on meie jaoks suur eesmärk. Meeskond on tugev ja loodame häid tulemusi saavutada," lisas ta.

Pogacar läheb Monacos starti suursoosikuna ning talle pakuvad konkurentsi teiste seas Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), kes jahib kõigi aegade rekordit punaste särkide arvestuses, samuti Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ja Enric Mas (Movistar).

See on Pogacari karjääris alles teine ​​kord, kui ta osaleb ühe hooaja jooksul kahel suurtuuril – 2024. aastal võitis ta nii Giro kui ka Touri.

2026. aastal sihib Pogacar Kanadas Montrealis oma kolmandat järjestikust maailmameistritiitlit.