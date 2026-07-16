Eesti korvpallitiimid said teada vastased Euroopa karikasarjas

Lõppenud hooajal Eesti meistriks tulnud Tartu Ülikool Maks & Moorits loositi FIBA Europe Cupi E-gruppi, kus vastamisi minnakse Iraklise(Kreeka), Skopje Aerodromi (Põhja-Makedoonia), Varssavi Dziki (Poola), Larnaca AEK (Küpros) ja Würzburgi Fitness Firsti (Saksamaa). Viimased kolm osalevad ka Meistrite liiga kvalifikatsioonis ja kui nad seal edasi pääsevad, saavad koha Euroopa karikasarja kvalifikatsioonis edukalt mänginud tiimid.

Bigbank/Kalev loositi F-gruppi, kuhu kuuluvad veel Valmiera (Läti), Bashkimi (Kosovo), Chalon (Prantsusmaa), Manchester Basketball (Inglismaa) ja Manisa (Türgi). Viimased kaks osalevad ka Meistrite liiga kvalifikatsioonis.

Pärnu mängib eelmainitud Euroopa karikasarja kvalifikatsioonis Aserbaidžaani klubi Neftciga. Võidu puhul minnakse eurosarjas H-gruppi, kuhu loositi veel Plovdivi Lokomotiv (Bulgaaria), Mykonos (Kreeka), Oradea (Rumeenia), Fribourg Olympic (Šveits) ja Riia VEF (Läti). Viimased kolm mängivad ka Meistrite liiga kvalifikatsioonis.

Pärnu kohtub Neftciga 23. ja 30. septembril, Euroopa karikasarja põhiturniir algab 7. oktoobril. Alagrupis mängitakse omavahel kaks korda läbi, edasi pääsevad kaks paremat.