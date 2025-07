Pogacar pääses etapil suurematest vigastusest, kuid on õnnetuse üle pahane

Sloveen põrkas kokku Tobias Johannsseni (Uno-X Mobility) rattaga ja kukkus asfaldile. Siiski pääses ta ilma suuremate vigastusteta.

UEA Emirates-XRG meeskonna mänedžeri Mauro Gianetti sõnul oli Tadej Pogacar peale etappi vihane, kuna õnnetus oleks peaaegu purustanud tema lootused neljanda Tour de France'i tiitli võita. "Ta on vihane selle pärast, kuidas õnnetus juhtus, aga temaga on kõik korras. Füüsiliselt pole see probleem," rääkis Gianetti.

"Kahjuks otsustas üks rattur teel vasakult paremale liikuda. Ilmselt ta ei näinud mind ning ta sõitis mu rattale otsa," ütles Pogacar.

"Õnneks tuli mul ainult natuke nahka maha. Kartsin kõnniteed nähes, et lendan peaga otse vastu kõnniteed, aga õnneks seda ei juhtunud."

"Õnnetused tekitavad palju muret. Kui sa kukud, võib see olla nii lihtne kui ka raske kukkumine. Kuigi see õnnetus toimus üsna suurel kiirusel, ei olnud tegemist õnneks hullu kukkumisega. Seega, kui Tadej tunneb end hästi, on see hea uudis," lisas Mauro Gianetti.

Pogacar ei kaotanud ka üldarvestuses aega. Tema konkurendid Healy, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ja Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) otsustasid sloveeni järele oodata ning nelik lõpetas sõidu samas grupis (+3.28).

"Nad ootasid mind," sõnas Pogacar. "Loomulikult oli võistlus seal enam-vähem läbi, aga ikkagi oleks saanud natukene aega võita."

"Suur austus kõigile eesolevatele. Tänan teid toetuse eest, poisid," lisas Pogacar.