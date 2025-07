Tänak paljastas salajase kire: olen suur fänn ja vaatan enamus võistlusi

Kolmapäeval pidasid ralliässad Ott Tänak, Oliver Solberg ja Gregoire Munster koos Eesti laskesuusatajate Regina Ermitsa, Hanna-Brita Kaasiku ja Johanna Talihärmiga maha laskeralli võistluse.

Võistluse esimeses pooles istusid autode rooli rallimehed ja lasketiirus sihtisid märke laskesuusatajad ning seejärel rollid vahetusid. Võidu võtsid Solberg ja Kaasik, teiseks tulid Munster ja Talihärm ning kolmanda koha said Tänak ja Ermits.

"Ilmselgelt on laskesuusatamine ülikeeruline spordiala. Ise olen suhteliselt suur fänn ja vaatan enamus võistlusi, aga juba telekast näeb laskmine omajagu keeruline välja. Isegi kõhuli maas ja toe pealt suuri märke lastes oli raske. Proovilaskmisel tulid märgid alla, aga kui väike adrenaliin on sees ja üritad tempoga lasta, siis ei ole see üldse nii lihtne," rääkis Tänak.

"See oli minu jaoks täiesti esmakordne kogemus. Ma ei ole kunagi varem proovinud ega midagi kirbule võtnud. Omajagu väljakutse, aga tegelikult väga äge!"

Millist spordiala Tänak harrastaks, kui ta rallisõitja ei oleks? "Ma isegi ei või sellest unistada, aga ma kardan, et ilmselgelt ma laskmises liiga hea ei oleks."

Rally Estonia algab neljapäeval, kui kell 9.01 algab testikatse ning kell 20.05 Eesti Rahva Muuseumi kõrval Raadimõisa pargis esimene kiiruskatse. Sündmuste käiku saab jälgida ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.