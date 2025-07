Ott Tänak: Rally Estonia on tiitliheitluse vaatest võtmetähtsusega etapp

Tänak ja Martin Järveoja tulevad koduetapile väga hea hoo pealt, kui viimasest viiest rallist on neil kirjas üks võit ja kolm teist kohta. MM-sarja üldarvestuses paiknetakse koduetapi eel kolmandal kohal, vahe üldliidri Elfyn Evansiga (Toyota) vähenes Kreeka järel 12 punkti peale.

"Meil on seljataga kolm karmi rallit, kus näitasime tugevaid esitusi. Nüüd ootab ees uus väljakutse – Rally Estonia, mis on esimene kahest väga kiirest ja voolavast kruusarallist. Mulle väga meeldib kiiretel kruusateedel sõita, sest just sellistel teedel õppisin rallisõitjaks," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

Tänaku sõnul saab nii Eestis kui ka Soomes määravaks õige seadistus. "Mõlemad rallid nõuavad puhast sooritust, sest kiirused on suured ja ajavahed väga väikesed. Auto seadistus peab olema täpne ning suurt rolli mängib ka aerodünaamika. Oleme viimased nädal aega ettevalmistusega tõsiselt tegelenud, sest tahame näidata end parimast küljest. Rally Estonia on tiitliheitluse vaatest võtmetähtsusega etapp, me ei tohi seda võimalust käest lasta."

Tiimikaaslane Thierry Neuville kiitis Rally Estonia korraldust. "Rally Estonia on suurepärase atmosfääriga etapp ja ma olen seal paaril korral pjedestaalile mahtunud. Sealsetel kiiretel teedel ja suurtel hüpetel peab autot täielikult usaldama, nii et õige seadistuse leidmine on ülioluline. Ilm võib samuti kaarte segada, aga kuna viimasel ajal on pigem kuivavõitu olnud, siis me liiga palju ei muretse. Oluline on Eestist lahkuda tugeva tulemusega. Kõik on meie endi kätes, kuid meil võiks seekord natukene rohkem õnne olla."

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul lisas: "Akropolise ralli võitmine oli meie jaoks väga oluline, sest vähendasime liidritega vahet ja see andis kogu tiimile uut hingamist. Eestis ja Soomes on meie eesmärkideks puhtalt läbi tulla ja heidelda pjedestaalikohtade nimel. Nüüd on aeg, et kõigi pingutused nii rajal kui ka masinapargis vilja kannaksid."

Rally Estonia algab 17. juulil, kui toimub testikatse ning Eesti Rahva Muuseumi kõrval Raadimõisa pargis esimene kiiruskatse. Soome ralli saab alguse 31. juulil.