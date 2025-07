Fourmaux loodab Eesti teedel pjedestaalikohtade seeriat alustada

Tänavu Hyundai võistkonnaga liitunud prantslane saavutas hooaja alguses Monte Carlo rallil kolmanda koha, aga sellele järgnes katkestamiste jada, mille vahele mahtus viies koht Kanaari saarte rallilt. 30-aastane Fourmaux lõpetas juuni lõpus Kreekas oma õnnetu seeria, 17.-20. juulini toimuvaks Eesti ralliks on ta igati valmis.

"Arvan küll, et suudame kiiremal kruusal pjedestaalikoha kätte," ütles Fourmaux ralliportaalile DirtFish. "Usun, et meil on kiirust ja olen enesekindel, aga väga hea oli enne neid kiireid rallisid üks pjedestaalikoht võtta. Enesekindlus on nendel rallidel väga oluline."

Hyundai jaoks lõppes Kreeka mõõduvõtt väga hästi, sest Ott Tänak teenis hiilgava võidu, kolmandaks jäänud Fourmaux sai korraliku punktisaagi ja valitsev maailmameister Thierry Neuville teenis viienda koha.

Fourmaux oli õnnelik, et sai oma katkestamiste seeria lõpetada. "Meil oli veidi survet tulemusi tooma hakata ja tegime seda, see oli positiivne," sõnas prantslane. "Suutsime laupäeval mured seljatada ja olen pjedestaalikoha üle kindlasti õnnelik, tiimi jaoks oli see ka oluline. Olen õnnelik, et Ott võidu kätte sai, see oli tiimi jaoks veelgi tähtsam."

"Saime Eestiks ja Soomeks veidi enesekindlust, ka see oli oluline," lõpetas Fourmaux.

Rally Estonia algab 17. juulil, kui toimub testikatse ning Eesti Rahva Muuseumi kõrval Raadimõisa pargis esimene kiiruskatse. Soome ralli saab alguse 31. juulil.