EOK esitles ühisrahastusplatvormi "Minu sportlane"

Eesti Olümpiakomitee (EOK) tutvustas neljapäeval Alexela kontserdimajas avalikkusele uut ühisrahastusplatvormi Minu Sportlane. Tegemist on Eestis ainulaadse võimalusega, mis annab igale spordisõbrale võimaluse panustada tippsportlaste ettevalmistusse, astuda sportlase teekonna osaks ja tunda: see medal on ka minu medal.

Uus platvorm www.minusportlane.ee on loodud selleks, et toetus ei piirduks enam ainult finišis aplodeerimisega – iga panus aitab sportlast tema eesmärkide poole ja loob sideme, mis kestab kauem kui üks võistlus. Läbi ühisrahastuse saavad toetajad olla osa sportlaste eduloost, investeerides mitte ainult emotsioonidesse, vaid ka päris saavutustesse, teatas EOK.

EOK presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul on see projekt rohkem kui rahastus. "See ongi ühisrahastuse mõte – kuuluda kogukonda, jagada rõõmu, ootusi ja lootusi sportlasega, kes annab meile võimaluse kogeda midagi, mis päriselt puudutab. Usun, et on palju parem olla toetaja mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. See teadmine, et oled olnud osa kellegi saavutuses, jääb sinuga igaveseks," ütles Kaljulaid.

EOK asepresident ja olümpiavõitja Gerd Kanter rõhutas: "Kui me tahame, et järgmisel korral, kui Eesti sportlane tõstab käed võidukalt taeva poole, tunneme end selle hetke kaasautorina, siis just nüüd on õige aeg anda oma panus."

EOK peasekretär Kristo Tohver lisas: "Elus kipub nii olema, et head mõtted leiavad end ise üles. Oleme loonud sportlastele uue võimaluse täiendada oma eelarvet ettevõtjate ja eraisikute toel. Selle taga on hulk häid kogemusi ja teadmisi - Heiti Hääl, Urmo Aava, Kalev Kruus, Heateo SA, Zone ja Noored Olümpiale on andnud platvormile tugeva vundamendi. Kui tuhanded inimesed annavad kasvõi sümboolse panuse, sünnib jõud, mis aitab sportlastel läbida olulisi samme medalite poole ning innustab noori sportlasi ja tõstab usku nendesse."

Esimesed kolm projekti on juba avatud toetamiseks. Nendeks on olümpiaprojekt "Alexela Team Estonia LA 2028", ralliprojekt "Estonian Next Rally Star" ja korvpalliprojekt "Teekond Riiga". Sügisel saavad platvormile kandideerida uued sportlased, võistkonnad ja klubid.

Alexela Team Estonia LA28 liikmed Karel Tilga, Katrina Lehis ja Kregor Zirk rõhutasid ühiselt, kui tähtis on sportlasele teadmine, et ta saab keskenduda oma ettevalmistusele, mitte pidevale eelarve täitmisele. "Olümpiamängud on sportlase jaoks püha sündmus ja Eesti esindamine on kõige ülevam tunne üldse," ütles Tilga. "Tavainimene ei taju ega tea, kui suured on tippsportlase vajadused ja eelarve. See platvorm aitab seda mõista ja toob inimesed sportlastele lähemale," lisas Lehis. Lisaks neile kuuluvad olümpiatiimi noored ujujad ja sõudjad.

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili tunnustas EOK julget sammu ja initsiatiivi tuua Eesti inimesed ja sportlased üksteisele nii lähedale ja teha sport koos suuremaks. "Sport on alati positiivne ja ühendab rahvast ning see platvorm on võimalus olla osa suurest emotsioonist ja edust. Paraku on nii, et mida edukam sportlane, seda suuremad on ka tema kulud," ütles Kiili.

"Estonian Next Rally Star" programmi eestvedaja Urmo Aava sõnul on kogukondlikul toetusel Eesti rallispordi arengus määrav roll. "Eesti inimestele läheb sport ja eriti rallisport väga korda. Me elame praegu heal ajal, meil on rekordarv sõitjaid erinevates klassides esindatud: Virves, Jürgenson, Vaher ja paljud teised. Elanike arvu poolest on Eesti rallitoetajate osas maailmas kohe Soome järel. Vajame uusi Otte ja Martineid ning just selline platvorm aitab teha järgmise sammu ja tuua fännid sportlastele lähemale," ütles Aava.

Kogu toetus läheb otse sportlaste ettevalmistuseks, EOK sellest teenustasu ei võta. Lisaks järgib EOK hea annetustava põhimõtteid ja soovi korral on võimalik annetada tulumaksuvabalt.

Platvormil saavad kandideerida Eesti sportlasi, võistkondi, klubisid ja spordiüritusi toetavad projektid. Neil peab olema kindel kestus, läbipaistev eelarve, EOK-ga kooskõlastatud turundusplaan ja igakuine aruandlus. Täpsemad tingimused ja juhised leiab koduleheküljelt www.minusportlane.ee.