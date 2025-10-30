EOK ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane alustab uut etappi

Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt tänavu juulis käivitatud ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane on liikumas uude etappi, kus iga sportlane ja noortekoondis on eraldi toetusprojektina ning platvormile on lisandunud mitmed uued sportlased.

Minu Sportlase platvorm on EOK sõnul toonud kolme kuuga Eesti sporti juurde üle 50 000 euro lisaraha ligi 800 toetuse kaudu neljale projektile.

Projekti teise etapi raames ei ole sportlased enam esindatud tiimidena, iga sportlane ja noortekoondis on toodud välja eraldi projektina projektina või on ühe spordiala sportlased koondatud ühisprojekti alla. See võimaldab toetajatel valida täpselt selle sportlase või tiimi, kelle teekond neile korda läheb, ning näha selgelt, milleks raha kogutakse ja kuidas toetusi kasutatakse.

Sportlased ja koondised on jaotatud olümpiaprojektide järgi vastavalt Milano Cortina 2026 ja Los Angeles 2028, et toetada nii tali- kui suveolümpiale pürgivaid sportlasi.

Los Angelese 2028 olümpiaprojekti alla kuuluvad kaheksa medalipotentsiaaliga individuaalsportlast: kümnevõistlejad Johannes Erm ja Karel Tilga, ujujad Eneli Jefimova ja Kregor Zirk, maadleja Viktoria Vesso, vehklejad Nelli Differt, Julia Beljajeva, Katrina Lehis, Eesti plokkvibu segavõistkonda kuuluvad Lisell Jäätma, Meeri-Marita Paas ja Robin Jäätma, judotiim, kuhu kuuluvad Emma-Melis Aktas, Marek-Adrian Mäsak, Jakob Vares, Viljar Lipard.

Lisaks on LA debüüdi või juba Brisbane 2032 suunitlusega liitunud ka noored ujujad ja sõudjad, kelle projektid kujunevad välja järgnevatel aastatel.

Eneli Jefimova Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Milano Cortina 2026 kategoorias on platvormil Eesti kurlingu segapaar Marie Kaldvee ja Harri Lill ning kelgutaja Emma Triin Seer. Uute projektide seas on lisaks Team Estonia sportlastele ka noored laskesuusatajad, kujundujujad ja teised sportlased, kelle ambitsioonikal teekonnal saavad kõik soovijad nüüd kaasa panustada.

EOK peasekretär Kristo Tohver rõhutas, et ühisrahastuse eesmärk ei ole pelgalt rahakogumine, vaid mõttemalli muutus. "Minu Sportlane on loodud selleks, et igaüks saaks päriselt osa Eesti spordist. Me tahame, et iga eestlane tunneks, et tema panus loeb, et sport ei ole ainult midagi, mida me pealt vaatame, vaid midagi, millesse me koos panustame," ütles Tohver. "Näeme, kuidas Ameerika Ühendriikides, Austraalias ja Saksamaal kaasatakse ühe rohkem vahendeid eraisikute ja kogukondade toel. See näitab, et sportlase toetamine ei ole ammu enam ainult riigi või sponsorite ülesanne, vaid ühine kokkulepe teha midagi head ja koos."

"Kui soovime, et Eesti sport oleks jätkusuutlik ja maailmas konkurentsivõimeline, tuleb mõista, et tippsport on meie kõigi ühine ettevõtmine. See, kuidas me täna oma sportlasi toetame, kujundab homse Eesti nii tervise, väärtuste kui ühtekuuluvuse mõttes," lisas EOK peasekretär.

Kogu Minu Sportlase kaudu kogutud toetus läheb otse sportlaste ettevalmistuseks. EOK ei võta teenustasu, platvorm järgib head annetustava ja kõik toetused on tulumaksuvabad. Kõigi projektide eesmärgid, summad ja eelarve täitmine on avalikult jälgitavad.