EOK avalikustas uue olümpiatiimi

Noored klubikaaslased olid plakatite ja lilledega Tallinna lennujaamas, et õnnitleda Katrina Lehist, kes võitis esimese medali pärast 2021. aasta Tokyo olümpiat, kus sai kulla ja pronksi. Esimesena ulatas Itaalias toimunud EM-ilt hõbedaga naasnud Lehisele lillekimbu EOK president Kersti Kaljulaid.

Nii Lehis kui tema treener Nikolai Novosjolov nentisid, et hinges on nii rõõm kui kripeldus, sest otsustava ühe torke kaugusele jäi individuaalne kuld ja naiskondlik pronks.

"Medaliga koju tulla on alati väga eriline tunne. Selle võistluse kohta võib öelda, et nii mõndagi jääb kripeldama. Mingit suurt puhkust siin endale lubada ei saa, see oli selline magus valus võistlus," ütles Lehis ERR-ile. "Kullamatši üks torge oli natuke juhuslik võibolla. Eks ikka mõtlen, mida oleks saanud teistpidi, mida oleksin võinud teha. Aga pronksmedal jäi ka tegelikult ühe torke kaugusele."

Treener Novosljolov parafraseeris klassikuid: "Tulemus on hea, aga koht võinuks olla parem. Medali üle on loomulikult heameel. Kui aga kirkam medal oli käe ulatuses, siis see jääb kripeldama."

Katrina Lehis Autor/allikas: Brit Maria Tael/Team Estonia

Lehis kuulub uude olümpiatiimi, mille EOK avalikustas lennujaamas ning mille eesmärgiks on toetada erinevate alade sportlasi nende teekonnal 2028. aasta suveolümpiale. "Me oleme kaua otsinud seda mudelit, kuidas individuaalalade sportlased saaksid moodustada edukaid võistkondi selleks, et kõik koos tõmmata Eesti rahva tähelepanu, kaasa elamist ja loodetavasti ka ettevõtete toetust," rääkis Kaljulaid projektist, mille nimeks Alexela Team Estonia LA 2028.

Lehise kõrval valiti uude olümpiatiimi ujuja Kregor Zirk ja kümnevõistleja Karel Tilga - kolm sportlast, kel suur potentsiaal võita olümpiamedal. Lisaks nendele tippudele suunatakse osa tiimi rahastusest ka kahe alaliidu – sõudmise ja ujumise – noorsportlaste järelkasvu toetamiseks.

EOK astus nii rahastusmudeli suunas, kus ühiselt panustavad sporti riik, ettevõtted ja kogukonnad. Sportlasi, keda nii aidata soovitakse, on palju ja Alexela on esimene toetaja, kellega rakendatakse uut nimelise olümpiatiimi formaati.

"Igas sellises tiimis saab olema mõni sportlane, kes võidab medali järgmistel olümpiamängudel, aga seal seljataga ka neid, kelle peale me paneme oma lootused ülejärgmisel korral," ütles Kaljulaid.

EM-il neljas epeenaiskond Katrina Lehis, Irina Embrichi, Julia Beljajeva ja Nelli Differt hakkavad nüüd vormi timmima maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad juuli eelviimasel nädalal Gruusias. "Juulis läheme Poola laagrisse ja sealt juba ongi MM. Üsna lühike aeg, et valmistuda. Paneme treeneriga pead kokku ja üritame veel lisanüansse treeningutele anda, et MM-il oleks juba paremini," sõnas Lehis.