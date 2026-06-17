Minu Sportlane platvorm täitis loomisel seatud eesmärgi

Eesti Olümpiakomitee ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane tähistab juulis oma esimest tegevusaastat ning võib seda teha rõõmusõnumiga. Platvormi kaudu on Eesti sporti senise tegutsemisaja jooksul panustatud juba enam kui 130 000 eurot, ületades sellega platvormi loomisel seatud algse eesmärgi.

Minu Sportlane loodi eesmärgiga tuua sportlased ja nende toetajad teineteisele lähemale ning luua uus, läbipaistev ja kogukonnapõhine viis Eesti spordi toetamiseks. Esimese tegevusaasta jooksul on platvormil avaldatud kokku 41 projekti, mille toetamiseks on tehtud 2139 annetust.

Kõige edukamaks projektiks on kujunenud noortriatleetide Liis Kapteni ja Gregor Rasva kogumiskampaania, mille eesmärk on toetada nende treeningvõimalusi Inglismaal koos triatloni olümpiavõitja ja maailma tippudega, pidades silmas pikemaajalist sihti jõuda 2028. aasta Los Angelese ja 2032. aasta Brisbane'i olümpiamängudele.

"Sport on emotsioon, mis ühendab inimesi ja kogu rahvast. Minu Sportlane platvormi eesmärk on tuua inimesed Eesti spordile lähemale kui kunagi varem, et iga eestlane tunneks, et tema panus loeb ning aitab viia Eesti sporti edasi uute võitudeni," ütles EOK peasekretär Kristo Tohver.

Eesti Olümpiakomitee president Gerd Kanter rõhutas, et platvormi kaudu kogutud raha jõuab otse sportlaste igapäevasesse treening- ja võistlustegevusse.

"See 130 000 eurot ei ole kuiv statistika. See on raha, mis läheb otse sportlaste treeningutesse, võistlusreisidesse ja varustusse. Igaüks, kes on Minu Sportlase kaudu oma panuse andnud, on tegelikult kaasa aidanud konkreetsele sportlasele konkreetsel hetkel edasi liikuda. Selline otsetoetus on hindamatu ja näitab, et Eesti inimestele on sport ja sportlaste edu südamelähedased," ütles Kanter.

Minu Sportlane platvormiga saab lähemalt tutvuda SIIN.