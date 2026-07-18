Algas oksjon Eesti sportlaste olümpiateekonna toetuseks

Oksjonile lähevad Eesti parima naismaadleja Viktoria Vesso ning plokkvibu segavõistkonna Lisell Jäätma, Meeri-Marita Paas, Robin Jäätma esemed. Lisaks on oksjonil kutse kahele spordiaasta tippsündmusele "Spordiaasta tähed", mis toimub 22. detsembril Alexela kontserdimajas, vahendab EOK.ee.

Oksjon algas 17. juulil ja kestab 20. juuli südaööni. Pakkumisi saab teha Eesti Olümpiakomitee Facebooki postituse kommentaarides, minimaalset pakkumise sammu ei ole kehtestatud. Oksjoni võidab tähtajaks kõrgeima pakkumise teinud osaleja, kes tasub pakutud summa pärast oksjoni lõppu Minu Sportlane keskkonnas (minusportlane.ee). Eseme üleandmises lepitakse võitjaga eraldi kokku.

Iga sportlase või võistkonna eseme müügitulu läheb otse selle sportlase Minu Sportlane projekti ja toetab tema ettevalmistust Los Angelese mängudeks. Spordiaasta Tähtede kutsete müügitulu jagatakse võrdselt kõigi LA28-suunaliste Minu Sportlane projektide vahel.

Maadleja Viktoria Vesso võistlussärk valmis pärast U-23 Euroopa meistrivõistlusi, kus Vesso võitis pronksmedali, mis oli tema seitsmes tiitlivõistluste medal. Särgi uus omanik saab endale killukese Vesso sportlaseteekonnast ja aitab samal ajal kaasa tema järgmistele eesmärkidele LA28 suunas.

Plokkvibu oksjonikomplekt koosneb Lisell Jäätma, Meeri-Marita Paasi ja Robin Jäätma võistlusnooltest, millega kolmik osales tänavustel Euroopa meistrivõistlustel. Kolm noolt kannavad endas Eesti plokkvibu erakordselt edukat aega. Lisell ja Meeri-Marita kuuluvad maailma esikümnesse, Euroopa meistrivõistlustelt naasis Eesti naiskond pronksmedaliga ning Eesti segatiim paikneb maailma edetabelis seitsmendal kohal.

Los Angelese olümpiamängudel on plokkvibu segatiimide võistlus esimest korda olümpiaprogrammis. Sinna pääseb vaid 12 riiki ning iga kõrgetasemeline võistlus ja teenitud reitingupunkt aitab meie sportlased sellele eesmärgile lähemale.

Minu Sportlane on Eesti Olümpiakomitee (EOK) loodud ühisrahastusplatvorm, mis annab igaühele võimaluse panustada Eesti sportlaste edusse.