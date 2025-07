Tänak: kui pinget ei ole, siis ei saa enam võidu sõita

Tänak ja Järveoja osalesid Lõuna-Eesti rallil rohkem testimise eesmärgil. Nimelt järgmised kaks MM-sarja etappi Eesti ja Soomes peetakse just kiirete kruusateede peal, kus sel hooajal veel sõidetud ei ole.

Lõuna-Eesti ralli võitsid Tänak ja Järveoja ligi nelja ja poole minutilise eduga kaasmaalaste ees. Teiseks sõitsid ennast Kaspar Kasari ja Rainis Raidma. Kolmandad olid Priit Koik ja Kristo Tamm.

"Kindlasti oli asjalik tulemine ja väga vajalik tulemine. Ilmselgelt on tihe nädal olnud, aga praeguses olukorras muud varianti ei olnud. Kaks kiiret rallit tuleb kohe peale ja tuli anda parim, et vähemalt kodutöö tehtud oleks," rääkis Tänak.

"Eks suures pildis Rally Estoniaga teed on ikkagi suhteliselt sarnased, aga ütleme nii, et sel aastal pole kordagi veel kiirete teede peal sõitnud. Selle auto jaoks oli oluline mõned kilomeetrid sõita ja enda jaoks ka, et uuesti rütmi tagasi saada või vähemalt aru saada, et mis ees ootamas on."

Tänaku sõnul pooleteise nädala pärast algava koduse MM-etapiga lisapingeid ei kaasne, vaid fookus on kogu MM-sarjal.

"Pinge on alati tulemust toota ja see käib spordis kaasas. Ma arvan, et see on üks osa, mida me peame alati endas kandma. Ma arvan, et kui pinget ei ole, siis ei saa enam võidu sõita ka," märkis Tänak. "Lõpuks on MM-sarjas iga etapp oluline ja nagu näha, siis punktiarvestuses olukord on tihe."

Viimased kolm MM-etappi sõideti Lõuna-Euroopas, kus kruusateed erinevad siinsetest küllaltki palju ning kiirused on samuti aeglasemad. "Pärast neid raskeid kruusarallisid ja ümber kivide sõitmist on siin ikkagi väga nauditav sõita. Emotsioon, närvikõdi ja kiirused on teised selles mõttes äge emotsioon," ütles Järveoja.

Vaatamata mitmetele kordadele kui Tänak ja Järveoja on Eesti teedel sõitnud, siis Järveoja sõnul tuleb legendiga pidevalt tööd teha. "Legend on tegelikult selline asi, mis ei saa kunagi valmis. Teed muutuvad, korraldajad panevad neid anti-cute sisse ja tegelikult jah, legend ei saa kunagi valmis. Alati tuleb pisikesi muutusi igas kurvis. Minu töö ei lõppe kunagi," lisas Järveoja.

Rally Estonia saab alguse 17. ning kestab 20. juulini.