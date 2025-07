Võidust geimi kaugusel olnud Sheltoni matš jäeti pimeduse tõttu pooleli

Shelton juhtis teises ringis austraallase Rinky Hijikata (ATP 87.) vastu 6:2, 7:5, 5:4 ehk oli võidust geimi kaugusel ja pidi just servima asuma, kui kohtumine peatati pimeduse tõttu. Seejuures oli Sheltonil juba eelnevas Hijikata servigeimis kolm matšpalli, aga tal ei õnnestunud neid ära kasutada.

Teoreetiliselt võinuks kohtumine loetud minutitega läbi saada, aga pärast Hijikata servigeimi teatas pukikohtunik, et kohtumine peatatakse, kuna kell oli kohaliku aja järgi saamas 21.30 ja päike oli loojunud.

Ben Shelton reacts to his match against Rinky Hijikata being suspended at 9:29 PM local time.



The match will be resumed tomorrow after play is suspended due to darkness. pic.twitter.com/6X3mFleai0