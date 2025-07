Türklanna tegi Wimbledonis ajalugu, Swiatek ja Rõbakina pääsesid edasi

Maailma edetabelis 88. real paiknev 23-aastane Zeynep Sönmez sai teises ringis 7:5, 7:5 jagu hiinlanna Wang Xinyust.

Profitennise ajastul ehk alates 1968. aastast polnud varem ükski Türgi nais- ega meestennisist slämmiturniiril teisest ringist kaugemale jõudnud. Varem olid vaid kaks Türgi mängijat saanud slämmiturniiri põhitabelis võidu. Naistest jõudis kunagine maailma 60. reket Cagla Büyükakcay aastatel 2016-2017 kolmel korral slämmidel teise ringi, meestest mängis endine 77. reket Marsel Ilhan vahemikus 2009-2015 seitsmel korral slämmiturniiridel teises ringis. Enne profitennise ajastut oli viimane türklanna, kes jõudis slämmil kolmandasse ringi, Bahtiye Musluoglu, kes jõudis nii kaugele 1950. aastal Prantsusmaa lahtistel.

"Ma isegi ei teadnud," ütles Sönmez, kui talle öeldi, et tegi ajalugu. "Ma pole kunagi unistanud Wimbledoni kolmandasse ringi jõudmisest. Unistan selle võitmisest."

Kolmandas ringis läheb Sönmez vastamisi 18. asetatud Jekaterina Aleksandrovaga (WTA 17.), kes oli 6:4, 6:0 parem hollandlanna Susan Lamensist (WTA 69.).

Viiekordne slämmivõitja, poolatar Iga Swiatek (WTA 4.), kes on tänavusel turniiril kaheksanda asetusega, sai teises ringis pea kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 5:7, 6:2, 6:1 jagu ameeriklanna Caty McNallyst (WTA 208.).

"Teises ja kolmandas setis mängisin, nagu tahtsin mängida. Esimeses jäin natuke sellesse kinni, et mul oli alguses hea seis," rääkis Swiatek, kes juhtis avasetis 3:0 ja 4:1, aga McNally jõudis siis viigini. "Mõistagi Caty võitis siis seti. Mul on hea meel, et sain siiski mängu tagasi ja mängisin nii, nagu tahtsin."

Swiatekist sai sel sajandil kolmas naismängija, kes on 22 järjestikusel slämmiturniiril jõudnud kolmandasse ringi, varasemalt on sellega hakkama saanud Amelie Mauresmo ja Serena Williams.

Järgmisena läheb Swiatek vastamisi veel ühe ameeriklanna, endise esikümnemängija Danielle Collinsiga (WTA 54.), kes alistas 6:4, 6:1 sloveenlanna Veronika Erjaveci (WTA 171.).

Swiatek juhib omavahelistes mängudes 7:2, aga viimati olid nad vastamisi tänavu mais Roomas ja siis võttis Collins kindla 6:1, 7:5 võidu.

Tiitlikaitsja Barbora Krejcikova (WTA 16.) alistas teises ringis 6:4, 3:6, 6:2 ameeriklanna Caroline Dolehide'i ja kohtub kolmandas ringi teise ameeriklanna Emma Navarroga (WTA 10.), kes oli 6:1, 6:2 parem Veronika Kudermetovast (WTA 46.).

2022. aasta Wimbledoni võitja, tänavu 11. asetatud Kasahstani esindav Jelena Rõbakina oli kindlalt 6:3, 6:1 üle kreeklanna Maria Sakkarist (WTA 77.) ja läheb kolmandas ringis vastamisi taanlanna Clara Tausoniga (WTA 22.), kes alistas 6:3, 7:6 (10) Anna Kalinskaja (WTA 39.).