Kallas võistkondlikust EM-ist: see võistlus täidab ülimalt suurt rolli

"Kui me ka vaatasime enne võistlust, kuhu võiks Eesti platseeruda nende tulemuste põhjal, mis meie sportlased ja teised sportlased on sel aastal teinud, siis ka see näitas täpselt tulemust kümme kuni kaksteist - sinna ka lõpuks maandusime," sõnas Eesti Kergejõustikuliidu president Madis Kallas ERR-ile.

"See on reaalne seis, oleme Euroopa tugev keskmik. Ei küündi veel päris tippu, aga kindlasti ei ole ka nõrgema 15-16 riigi hulgas."

Seejuures nägi Kallas positiivseid märke mõne koha peal, kus tal enne olid suuremad kahtlused. "Ma olin enne mõne ala suhtes isegi ülekohtusem või tundsin, et seal ei ole sellist tagalat nagu ma loodan," tunnistas ta.

"Aga vaadates praegu ja rääkides ka väga paljude treeneritega siin lennureisil - sisuliselt tunde sain rääkida treeneritega -, siis mina ütleks, et mul ei ole sellist kohta, kus ma oleks väga mures. Näiteks heited."

"Ma olin heidete pärast rohkem mures, aga sain nüüd väga palju kinnitust, et tegelikult on ideid, konkreetseid plaane, mehi-naisi, kes tahaksid seda asja oluliselt käima aidata tõmmata ja selleks ka mina ju alaliidus olen," jätkas ta. "Kindlasti leiame head koostöövormid, kuidas meie heiteid viia mõnevõrra tugevamale tasemele."

Kuidas võiks võistkondlikku EM-i kergejõustikukalendris hinnata? Kallase sõnul on tegemist väga olulise ettevõtmisega just saavutusspordi püramiidi keskmise osa jaoks.

"Minu hinnangul täidab see võistlus ülimalt suurt rolli ja tähtsust just sellest vaatest, et kui räägime noortespordist ja medalivõitjatest - siis hetkel mõne kümnevõistleja näol -, siis ta täidab just seda rolli, mida on meil vaja tugeva vundamendi näol sinna keskmike hulka," vastas alaliidu juht.

"Sellepärast, et ilma püramiidi keskmise tugeva osata ei saa meil tulla tipud. See on koht, kuhu saavad pürgida meie noored, kes ei ole veel maailma tipus. See on koht, kus saavad väga heal tasemel võistluskogemust meie väärikad vanemad sportlased, kes ei ole veel lõpetanud, aga suudavad anda Eesti koondisele väga palju."

"Ma arvan, et see võistlus on ülimalt oluline," sõnas Kallas. "Selle asemel ei ole meil kahjuks mitte midagi pakkuda, kus saab Eesti eest esineda, ühiselt hingata. See on ülimalt-ülimalt oluline."

Teise divisjoni võistlusi võitis Belgia, tippliigasse tõusevad ka Sloveenia ja Norra. Eliittasemel ehk esimese divisjoni võitis Itaalia.