Eesti golfikoondis saab EM-il toetuda koduraja eelisele

Järgmisel nädalal algavad Jõelähtmel amatööride meeskondlikud Euroopa meistrivõistlused golfis, mis toovad Eestisse 16 riigi golfimängijad. Eesti koondise kapteni Mattias Varjuni sõnul on tegu Euroopa amatöörgolfi tippsündmusega.

"See näitab seda tööd, mis on siin tehtud viimaste aastate jooksul, et sellised asjad on võimalik Eestis korraldada ja et meil on võistkond, kes on sellisel tasemel ka võistlusvõimeline. Ettevalmistus on läinud hästi, kõik on palju võistelnud, erinevates kohtades üle Euroopa ja ka Eestis ja ütleme, et tööd on tehtud pikalt ja mingis mõttes läheb see samamoodi edasi nagu on see siiamaani olnud," sõnas Varjun.

Viis aastat esimeses divisjonis püsinud Eesti parim tulemus jääb kahe aasta taha, kui Itaalias saadi neljas koht. Koduväljakule minnakse tulemust parandama.

"Eks me kõik tahaks võita, see on ilmselge, aga ma arvan, et me võtame päev korraga, löök korraga, keskendume oma protsessidele ja asjadele, mis me peame ära tegema. Sealt hakkab kõik pihta ja see on see, kus meie fookus on. Mis tulemus lõpuks kokku tuleb, eks seda ole siis näha," ütles Varjun.

Varjuni sõnul mängib heas tulemuses rolli ka see, et rada on Eesti koondislastele väga tuttav. "Tegemist on mingis mõttes meie kodurajaga, mitte küll kõigil isiklikult, aga oleme palju siin aastate jooksul mänginud ja võistelnud. Ma arvan, et rada on selliseks võistluseks väga hea, tundub olevat heas korras, nii et usun, et meid ootab ees suurepärane võistlus."

Euroopa meistrivõistlused saavad alguse järgmisel teisipäeval ning kestavad laupäevani.