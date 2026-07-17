Normak: praeguse seisuga sõidab EM-ile 13 sportlast, aga on veel üritajaid

Normaku sõnul on 10.-16. augustil Birminghamis toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele praeguse seisuga sõitmas 13 Eesti sportlast. "Mõned küsimärgid on veel õhus, loodetavasti positiivsed – on veel üritajaid, kes reitingupunkte koguvad. Eriti magus võistlus saab olema järgmine nädal toimuvad Eesti meistrivõistlused, kus head tulemused meie sportlaste võimalusi parandaksid," sõnas Normak Vikerraadiole.

"Meil on sisuliselt viis normitäitjat: teivashüppaja Marleen Mülla, odaviskaja Gedly Tugi, normiga mitmevõistlejad Karel Tilga ja Rasmus Roosleht ning valitseva Euroopa meistrina Johannes Erm. Risto Lillemets on ka väga reaalne, kolmikhüppaja Viktor Morozov on reitingutabelis 18. Kui hüppealadel saavad 30 sportlast võistlema, siis 18. koht on turvaline positsioon," loetles Normak.

Alaliidu saavutusspordi juhi sõnul on 2014. aasta EM-hõbeda, tõkkejooksja Rasmus Mägi kohal küsimärk, sest normi ta täitnud ei ole ning kergejõustikuliit pole ka tema suvistest plaanidest teadlik. "See ei ole lihtne ülesanne, aga Viola Hambidge vajaks 400 m tõkkejooksus head jooksu. Kaugushüppaja Liisa-Maria Lusti seis on pigem hea ja lootust on," jätkas Normak.

"Ma arvan, et pigem kindlalt võib ennast tunda maratoonar Tiidrek Nurme; häid jookse on vaja veel Henri Saial, kes on praegu 200 meetri jooksus reitinguga peal; Ann-Marii Kiivikase seis on natuke parem, tema on 200 m tabelis 26., Laura Maasik on takistusjooksus 34., kõrgushüppaja Elisabeth Pihela 25. ja vasaraheitja Adam Kelly 27. Selline see seis on, loodan kõiki neid sportlasi Eesti meistrivõistlustel võistlemas näha, et oma positsiooni tabelites parandada," lisas ta.

Normaku sõnul on need juhud, kui koondis komplekteerub tiitlivõistlustel loodetust suuremaks, haruharvad. "Ma arvan, et kui me sinna 15 juurde jõuame, on pigem hästi. Need, kes on natuke joone all, nende väljakutsed on päris suured. Sisimas ma loodan, et on 16 sportlast, sest koondise taustameeskonna suurus sõltub sportlaste arvust: see murdepunkt, kus saaksime 3-4 treenerikohta juurde, on just 16," selgitas ta.

Mullu Tokyos oma tiitlivõistluste debüüdi teinud käijat Jekaterina Mirotvortsevat EM-il ei näe. "Ta on andnud teada, et selle hooaja võistlemise jätab ta suuresti majanduslikel põhjustel vahele. Praegu on tal vaheaasta, aga järgmiseks aastaks oleme temaga arvestanud," tõdes Normak.

Eesti üks edukamaid kümnevõistlejaid Janek Õiglane alustas sel nädalal tööd maineka USA ülikooli Georgia kergejõustikuprogrammi treenerite meeskonnas. Kas kergejõustikuliidule teadaolevalt tähendab see ka tema sportlaskarjääri lõppu? "Janekiga ei ole mul tihedat kontakti olnud, ma ei ole tema tegemistega üleliia kursis. Nii palju tean, et ta võistelnud ei ole, aga kuulujutte ma ei kommenteeri," ei osanud Normak vastata.