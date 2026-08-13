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Morozov EM-debüüdist: võtan seda kogemusena, mida tulevikus kasutada

Kergejõustiku EM
Foto: ERR
Kergejõustiku EM

Eesti kolmikhüppaja Viktor Morozov sai Birminghamis peetavatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel kvalifikatsioonis kahe grupi peale paremuselt 17. tulemuse ega pääsenud edasi lõppvõistlusele.

Morozov alustas 15.32-ga, sai seejärel kirja oma parimaks jäänud 15.85 ning lõpetas kvalifikatsiooni 15.59-ga. Tänavu on ta mitmel korral ületanud ka 16 meetri joone, sealjuures saanud juuni lõpus Jõhvis tuule toel kirja 16.55. Määrustepärastes tingimustes on Morozovi hooaja tippmark 16.38.

Mille taha see jäi, et sel korral 16 meetrit täis ei tulnud? "Ma ei tea. Ikka tahaksin esimesel katsel korraliku resultaadi teha, aga ei läinud kuidagi, läks väga pahasti esimesel katsel," nentis Morozov intervjuus ERR-ile. "Aga mõtlesin, et okei, esimene katse on esimene katse, vähemalt tehtud ja paneme teisel katsel. Teine katse oli palju paremini, oli ainult üks viga sellel hüppel ja tuli 15.85. See oli okei ja mõtlesin, et saan hüpata üle 16 meetri. Läksin kolmandal katsel kogu täiega, et 16 hüpata, aga ei läinud hästi."

"Aga see on okei, see oli väga hea kogemus, publik oli väga hea, kõik plaksutasid. Pole hullu, töötame edasi… ei, puhkame praegu!" muheles Morozov. "Ja pärast töötame edasi ja tuleme veel meistrivõistlustele ja siis näitame paremat tulemust."

Morozov tegi Birminghamis täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi. Kas midagi positiivset on ka kaasa võtta? "Ma ei tea. Ütlesin, et ei taha tulemustest enne võistlust rääkida, aga kuna võistlus on tehtud, siis tänane tulemus oli väga halb," analüüsis ta. "Paljud poisid ei hüpanud väga hästi. Aga ei tea, kas see oli hea kogemus või negatiivne – see oli kogemus. Vaatan veel kord hüppeid, räägin oma treeneritega, puhkan ja siis otsustan, mis kogemus see oli."

"Mu hooaeg oli väga pikk, võistlesin igal kuul jaanuarikuust alates. See pole naljaasi," jätkas Morozov. "Aga selline oli plaan ja ma teadsin seda septembrist saadik. Olen väsinud ja see on okei, olen inimene. Võtan seda nagu kogemust ja kasutan seda tulevikus."

Toimetaja: Maarja Värv

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