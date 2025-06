Raducanu: Wimbledoni tiim tegi minu jälitajaga hämmastavat tööd

Mees järgnes Raducanule veebruaris neljal järjestikusel turniiril. 22-aastane tennisist oli pisarates, kui ta Dubai turniiril jälitajat tribüünil nägi.

"Wimbledoni tiim ja kõik teised tegid hämmastavat tööd. Sain teate, politsei võttis minuga ühendust ja ütles, et kõik on korras," ütles Raducanu BBC Spordile.

"Ma tean, et ma pole esimene sportlane, kes sellist asja läbi elab ja ilmselt ei jää ka viimaseks. Seda mitte ainult sportlasena, vaid naiste seas üldiselt."

See pole Raducanul esimene kord sellises olukorras olla. Teisele teda jälitanud mehele määrati 2022. aastal viieaastane lähenemiskeeld.

Pärast Dubais toimunud ebameeldivat intsidenti on inglannal turniiridel sageli suurem turvameeskond kaasas olnud. Nii tunneb ta end mugavalt ja turvaliselt.

"See rahustab mind ning paneb mind end mugavamalt tundma," lisas ta.

All England Lawn Tennis Clubi (AELTC) tegevjuht Sally Bolton ütles BBC Spordile, et nad pühendavad palju aega Wimbledonis rangete turvameetmete rakendamisele.

Raducanu kiitis ka tennisist Katie Boulterit selle eest, et ta rääkis veebis kogetava väärkohtlemise ulatusest.

"Mul on hea meel, et Katie sellest avalikult rääkis, sest see on midagi, mida me kõik läbi elame," lisas Raducanu.

"Ma püüan mitte lugeda kommentaare ega vaadata sõnumeid, sest need ajavad endast välja. Pole tähtis, kui palju positiivseid kommentaare sa loed, negatiivsemad jäävad sulle alati meelde. Seega püüan lihtsalt eemale hoida," rääkis ta.