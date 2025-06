Taaramäe elust Jaapanis: see on ikka nali võrreldes sellega, mida enne tegin

38-aastane Rein Taaramäe läks starti suurfavoriidina. 34,5 kilomeetrit läbis ta 39 minuti ja 46 sekundiga. Teiseks tulnud Rait Ärmi edestas ta rohkem kui ühe minutiga. Kolmandaks tuli eelmisel aastal hõbemedali võitnud Norman Vahtra. Taaramäe keskmine kiirus oli 52 kilomeetrit tunnis.

"Tegelikult ei jäänud rahule. Ma ei tea, mis nende teiste vendade keskmised kiirused olid, aga siin on kaks varianti, et kas ma ise sõitsin väga hästi või teised sõitsid väga halvasti," sõnas Taaramäe.

"Selle rajaga on mul omad probleemid lahendada. Ma sain siin samal rajal Tanel Kangerti käest kolme sekundiga 10 aastat tagasi või isegi rohkem, ma pidin täna võitma. Ma teadsin seda rada, käisin siin mitu korda enne harjutamas. See 10 aastat tagasi sõidetu oli ka kuklas olemas, et ma teadsin mis siin on."

Taaramäe kavatseb augusti keskpaigani olla kodumaal ning teha siin kaasa erinevaid võistlusi. Tänavu Jaapani tiimis sõitev Taaramäe on hooaja esimesel poolel võistelnud vaid Aasias.

"See on ikka nalja värk võrreldes sellega, mis ma enne tegin," tõdes ta. "Kui enne tundus, et Tour de France on raske küll, aga see on täitsa okei, siis nüüd ma vaatan kõrvalt, et täitsa hullud vennad. Ma ei tahaks neid raskeid sõite enam sõita."

"Kus ma praegu olen läinud, seal on kõik grammi võrra lihtsam. Riskid ei ole sellised surmariskid. Päris maailma tasemel, seal võetakse täiesti viimast. Nüüd ongi väiksemad rahad, riskid ja tase, et see kõik teeb asja nauditavamaks ja lihtsamaks," lisas ta.

Naiste 20 kilomeetri temposõidus oli kiireim Laura Lizette Sander ajaga 26 minutit ja 49 sekundit. Sander edestadas oma lähimat konkurenti ja tiimikaaslast Aidi Gerde Tuisku 46 sekundiga.

"Ma jään hetkel ikka väga rahule. Mul on päris nutune hooaeg olnud ja tegelikult ei ole ma see hooaeg üheski eraldistardis veel võistelnud. Tulin siia natukene selliselt, et ei tea, mida täpselt oodata, et kuidas tunne on. Ma olen väga väga rahul," rääkis Sander.

Grupisõidu Eesti meistrid selguvad Lätis Cesises 29. juunil.