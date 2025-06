Külmavereline Spaun teenis karjääri esimese suurturniiri võidu

Spaun püsis Pennsylvanias Oakmonti golfirajal toimunud USA lahtiste vältel liidri Sam Burnsi kannul ning kuna Burns jäi 15. rajal vihmase muru tõttu hätta, pääses Spaun otsustavatel hetkedel liidriks.

Ta läbis 16. raja par'iga, sooritas eelviimasel rajal par'ist ühe löögi vähem ja paigutas viimasel rajal teise löögiga palli august 64 ja poole jala ehk umbes 19,5 meetri kaugusele. Tal oli vaja rada lõpetada kahe löögiga, et karjääri esimene suurturniiri võit vormistada, aga Spaun tegi seda ühega.

Spaun ütles, et ta ei vaadanud enne viimasele rohelisele jõudes lööke. "Teadsin, sest kuulsin rahvast rääkimas, et kui saan kahe löögiga tehtud, on võit käes. Aga ma ei tahtnud vaadata, sest ei tahtnud kaitsvalt mängima hakata. Ei tahtnud midagi rumalat teha, hakata edu mingil moel veel kaitsma," ütles ameeriklane, kelle parim tulemus suurturniirilt oli enne seda 23. koht 2022. aasta Mastersil.

Spauni võidukas päev algas aga kohutavalt ja kuigi ta läks viimasele päevale vastu teisel kohal, kaotades liidrile ühe löögiga, sooritas ta varakult neli bogey't. Turniiri jooksul tegi ta kokku 279 lööki ning jäi ainsa mängijana alla par'i (-1). Vihma tõttu pandi otsustav päev umbes 90 minutiks pausile ning Spaun ütles, et sai sel ajal mõtteid koguda.

"Polnud vahet, kui halvasti enne seda läks, andsin iga löögiga endast kõik. Pidin edasi võitlema, olen seda terve elu teinud," rääkis ta. "Tundsin päeva alguses, et mul on päris hea võimalus USA lahtised võitma. See varises aga väga kiiresti kokku. [Vihmapaus] oli võidu võti."

Teise koha pälvis üllatuslikult šotlane Robert MacIntyre, kes lõpetas võõimase päeva kahe löögiga alla par'i ning kerkis üheksandalt kohal teiseks (+1). Kolmandaks jäi norralane Viktor Hovland (+2). 2021. aastal võidutsenud Jon Rahm lõpetas seitsmenda kohaga (+4), 2022. aastal võitnud Matt Fitzpatrick pälvis 38. koha (+11), viimased kaks võitjat, Wyndham Clark ja Bryon DeChambeau ei pääsenudki viimasele päevale.

Hooaja viimane suurturniir ehk Briti lahtised saab alguse 17. juulil.