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Varjun ja Jegers pääsesid EM-il viimasele päevale

Golf
Kevin Christopher Jegers
Kevin Christopher Jegers Autor/allikas: Joosep Martinson
Golf

Soomes Vanajanlinna Golf & Country Clubis toimuvatel golfi individuaalsetel Euroopa meistrivõistlustel peeti reedel kolmas mängupäev, mille järel jäid eestlastest võistlustulle Mattias Varjun ja Kevin Christopher Jegers.

Varjun on iga päevaga oma skoori ühe löögi jagu kärpinud ning reedel sai ta kahe birdie abil kirja 70 (-1), millega läheb otsustavale päevale 31. kohalt. Jegers tegi samuti kaks birdie't ning kaasmaalasest ühe löögi rohkem (par), tema jätkab 37. kohalt.

"Tänane päev nõudis palju kannatlikkust, lipud nõudsid väga häid lööke, et lähedale saada. Terve ring oli vähe võimalusi ja tuli par'i peale mängida," rääkis Varjun. "Tegin mitu head lähimängu par'i ja palju pikki kahe putiga rada. Viimasel rajal õnnestus vähe pikem putt sisse lüüa, mis oli heaks boonuseks soliidse mängu eest."

Kaks päeva täpselt par'i välja mänginud Markus Varjun sai reedel kirja 75 lööki, millega jäi ühe löögiga cut'ist välja. Richard Teder oli sunnitud seljavigastuse tõttu pärast kaheksandat rada katkestama, päev varem jäid cut'i joone alla Ralf Johan Kivi ja Carl Hellat.

Liidrina jätkab sakslane Tim Wiedemeyer, kes sai teist päeva järjest kirja 65 (kokku -10). Kahel viimasel aastal Saksamaa koondisse kuulunud Wiedemeyer on maailma amatöörgolfi edetabelis 18. positsioonil, kuid järgmisel nädalal Eestisse meeskondlikele Euroopa meistrivõistlustele ei sõida. Teist kohta tõusis jagama ameeriklane Aaron Pounds, kes on mänginud kahel korral välja 69 ning ühe korra 67. Nii tema kui ka hollandlane Nevill Ruiter, kes sai reedel kirja 71 lööki, jäävad liidrist maha kahe löögiga. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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