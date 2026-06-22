Clark väristas, aga võitis teist korda USA lahtised

32-aastane Clark läks suurturniiri juhtima juba avapäeval ning suurendas oma edu iga päev kahe löögi võrra, jõudes laupäeva õhtuks konkurentidest kuue löögi kaugusele. Otsustaval päeval tekkis üsnagi ärev olukord, kui Sam Burns otsustavatel radadel löögi kaugusele jõudis. Burns eksis aga viimasel kahel rajal lähedalt ning Clark suutis olukorra päästa ja ühe löögiga USA lahtised võita.

"Päris karm oli, aga olen enda üle uhke. See oleks võinud mu käest lipsata, aga pidasin lõpuni vastu. Oleksin kindlasti tahtnud suurema eduga võita, aga võit on võit," sõnas ta.

Eelmise aasta turniiril sai Clark tähelepanu aga hoopiski koledamatel tingimustel, kui ta jäi pärast teist päeva cut'ist välja ning lõhkus seejärel Oakmonti golfiklubi riietusruumides ära kaks kappi. Golfiklubi määras ameeriklasele keelu, millest ta vabanes pärast kappide remondi eest maksmist. "Oakmontis juhtunu oli mu elu kõige madalam punkt. Ma olin päris pimedas kohas, ei käinud kodust väljas. See oli väga negatiivne aeg," rääkis ta pärast pühapäevast võitu.

"Esimene võit oli läbimurre, see oli lunastus," lisas Clark. "See on imeline, kui erinevad aastad olla võivad. Lahkun siit meistrina, olen väga õnnistatud."

Clarkile (-4) ja Burnsile (-3) järgnes esikolmikus lõuna-korealane Tom Kim (-1), neljas koht läks jagamisele par'i löönud J.T. Postoni, Keith Mitchelli ja esinumber Scottie Scheffleri vahel.