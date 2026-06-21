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Clark liigub jõudsalt teise USA lahtiste võidu suunas

sport
Wyndham Clark
Wyndham Clark Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
sport

USA golfimängija Wyndham Clark jätkas kodusel slämmiturniiril oma vinget hoogu ning on saavutanud otsustava võistluspäeva eel konkurentide ees kuuelöögilise edu.

Alates avapäevast USA lahtisi juhtinud Clark, kes teenis 2023. aastal samal turniiril oma esimese võidu, lõpetas kolmanda päeva par'iga ning on teinud võistluse peale par'ist seitse lööki vähem. Sellega on ta otsustava päeva eel kindlal esikohal, Scottie Scheffler, Sahith Theegala, Tom Kim ja Sam Stevens (kõik -1) jäävad juba kuue löögi kaugusele.

"Tunne on hea, olen esikohal mängides end aina mugavamalt tundnud," sõnas Clark. "Scottie on maailma parim mängija ja ta mängib [pühapäeval] kindlasti hästi, ta teeb seda alati. Kuuelöögiline edu tema ees tuleb täitsa kasuks. Ma jätkan samamoodi. Kui teen oma ära ja löön nii nagu tean, et suudan lüüa, on mul hea võimalus."

Scheffler ebaõnnestus esimesel päeval, kui tegi par'ist kaks lööki enam, kuid on kahel järgmisel päeval par'i edestanud ja kerkis üheksa koha võrra. Pühapäeval tähistab ta oma 30. sünnipäeva ning vajab küll selleks kõvasti õnne, aga mängib karjääri slämmi peale - USA lahtised on ainus suurturniir, kus Scheffler võitu saavutanud pole. "Küll see oleks eriline," ütles maailma esinumber.

"See turniir tähendab mulle väga palju. Ainus asi, mis teha saan, on proovida. Mul on võimalus välja minna ja hea päev teha, anda endale võimalus see turniir ära võita."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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