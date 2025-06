USA lahtistel kerkis liidrikohale Burns, tiitlikaitsja turniir sai otsa

Kui esimesel päeval läbis maailma edetabelis 22. kohta hoidev Burns rajad kahe löögiga üle par'i, siis liidrikohale viis teda hea teine päev, millele ta kulutas 65 lööki ehk sellest ei saanud vähem ükski 18 rada läbinud sportlane.

Esimese päeva Oakmonti golfiklubis 66 löögiga läbinud Spaun teisel päeval nii täpne ei olnud ja kaks lööki üle par'i tähendab, et kokkuvõttes pidi ta kaasmaalase mööda laskma.

Esikolmikule järgnevad täpselt par'iga ameeriklane Benjamin Griffin ja austraallane Adam Scott, üks löök üle par'i on kirjas lõunaaafriklasel Thriston Lawrence'il ja prantslasel Victor Perezil.

Reede õhtuks saabus võistluspaika torm ja seetõttu jäi 13 mängijal viimane sõna ütlemata ning nemad saavad oma rajad lõpuni teha laupäeva hommikul. Nende sekka kuulub ka näiteks Lawrence.

Kahe viimase päeva eel jääb ka võistlejaid vähemaks ja edasi lubatakse kõik, kes on kogunud vähemalt tulemuse seitse lööki üle par'i. See aga tähendab, et kepid peab pakkima tiitlikaitsja Bryson DeChambeau, kes sai kahe päevaga kirja vaid kümme lööki üle par'i.

Golfi USA lahtised kulmineeruvad pühapäeval.