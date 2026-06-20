Clark suurendas USA lahtistel edu, DeChambeau langes konkurentsist

Hooaja kolmanda suurturniiri esimesel päeval par'ist kuue löögi võrra parem olnud Clark tegi reedel par'ist ühe löögi vähem ning püstitas Shinnecock Hillsi golfiklubi rekordi: miinus seitse tähistab parimat tulemust pärast 36 rada. "Tunnen, et oleks võinud selle numbri kahekohaliseks paisutada, aga hea asi on see, et ma ei mänginud oma parimat golfi ja olen ikka esikohal. Loodetavasti suudan nädalavahetusel taset tõsta," sõnas 32-aastane ameeriklane.

Clarki edu konkurentide ees kahekordistus, miinus kolme peal jätkab neli mängijat: 2022. aasta võitja Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele, Sam Stevens ja Tom Kim. Neist ühe löögi kaugusele jääb Collin Morikawa (-2), par'ist ühe löögi vähem on teinud veel neli meest.

15 aastat tagasi USA lahtistel võidutsenud Rory McIlroy on kahe päeva järel par'i peal ning jagab kümne konkurendiga 11. kohta, üheks neist on 2019. aastal võidu saavutanud Gary Woodland.

Viie varasema võitja jaoks sai suurturniir selleks korraks läbi: tiitlikaitsja J.J. Spaun, kahekordsed võitjad Bryson DeChambeau ning Brooks Kopeka, Jon Rahm ja Graeme McDowell jäid valele poole cut'i joont ehk ei mahtunud 60 parema hulka.