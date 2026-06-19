Ilm segas golfi USA lahtiste avapäeval kaarte, juhib Clark

Avapäev Shinnecock Hillsi golfiväljakul New Yorgis algas paksu udu tõttu planeeritust kaks tundi hiljem ning esimestena rajale pääsenud mehi segas tugev tuul. Nii võisid raskete oludega maadelnud Rory McIlroy ja Ludvig Aberg ilmselt isegi rahule jääda, et lõpetasid avapäeva ühe löögiga alla par'i.

Hiljem ilmaolud paranesid ja teine pool 156 mängijast sai avapäeva lõpetada natuke paremates tingimustes. Ameeriklane Wyndham Clark sai kirja viis birdie't, eagle'i ja vaid ühe bogey, enne kui ta pidi päeva 16. raja järel pimeduse tõttu lõpetama. Reede varahommikul läheb ta avapäeva kahele viimasele rajale vastu seisult -4.

-2 peal on seitse mängijat, teiste seas Matt Fitzpatrick, Dustin Johnson, Jon Rahm ja amatöör Ryder Cowan, ent Rahm jõudis näiteks läbida vaid 13 ja Johnson 14 rada . Alla par'i lõid neljapäeval 17 mängijat.

"Kõik alla par'i või par'i juures on siin hea tulemus," tõdes turniiri 2011. aastal võitnud McIlroy. "See oli päev, mil pidid end lihtsalt turniiril hoidma ja mitte end siit välja lööma, mida tegin näiteks kaheksa aastat tagasi," viitas McIlroy 2018. aasta US Openile, kui ta sai avapäeval kirja 80 lööki.